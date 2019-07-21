崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體SHINee成員崔珉豪是演藝圈話多代表，對任何事情都能講出長篇大論，曾被金希澈爆料，他與允浩、始源被封為「SM熱情3人幫」。他4月中旬申請加入海軍陸戰隊，這段時間不斷有同僚曝光他的近況，韓網論壇20日再度公開一篇他近來的生活作息，他在軍中被封為「話多鬼」，同伴一開始都覺得有趣，漸漸地就邊搖頭拋下他了，笑翻所有粉絲。

▲珉豪在軍隊的近況曝光。（圖／翻攝自官網）



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韓網論壇20日有名網友以「海軍陸戰隊SHINee珉豪的近況」為題，貼出一張聊天對話內容，一名網友透露，珉豪在軍中吃很好也過得好，但他的話實在太多，被同僚取了綽號話多鬼，「部隊裡的人一開始都覺得很有趣，後來就搖搖頭拋下他走掉了，他們都說『他一直講話快瘋了』。」珉豪開講真實在軍隊裡上演，對話曝光後，網友笑喊「天啊太可愛了」。

▲▼珉豪在軍隊裡的綽號是「話多鬼」。（圖／翻攝自theqoo）

不僅如此，網友爆料，崔珉豪食量很大，「盛飯兵乾脆就盛了一座山給他吃，即使如此，他還是一直看著人家的飯，最後大家就一人給一勺、積少成多給他吃。」同僚稱讚崔珉豪很會看臉色且機靈，大家都說喜歡他，但就是一直嘰嘰喳喳，形象毀一半。

▲珉豪被爆料食量大，自己的吃完了，還會看別人碗裡的。（圖／翻攝自theqoo）



事實上，金希澈過去曾在《認識的哥哥》爆料，崔珉豪、允浩、始源被封為「SM熱情3人幫」，只要有他們3人在場的聚會「絕對不能參加」，3人大道理講不停的功夫，連李秀滿老師都不敢靠近。