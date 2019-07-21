ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體SHINee成員崔珉豪是演藝圈話多代表，對任何事情都能講出長篇大論，曾被金希澈爆料，他與允浩、始源被封為「SM熱情3人幫」。他4月中旬申請加入海軍陸戰隊，這段時間不斷有同僚曝光他的近況，韓網論壇20日再度公開一篇他近來的生活作息，他在軍中被封為「話多鬼」，同伴一開始都覺得有趣，漸漸地就邊搖頭拋下他了，笑翻所有粉絲。

▲▼偶像當兵超慘！SHINee珉豪內褲一直被偷　連圭賢都遭殃（圖／翻攝自theqoo、JTBC）

▲珉豪在軍隊的近況曝光。（圖／翻攝自官網）

請繼續往下閱讀...

韓網論壇20日有名網友以「海軍陸戰隊SHINee珉豪的近況」為題，貼出一張聊天對話內容，一名網友透露，珉豪在軍中吃很好也過得好，但他的話實在太多，被同僚取了綽號話多鬼，「部隊裡的人一開始都覺得很有趣，後來就搖搖頭拋下他走掉了，他們都說『他一直講話快瘋了』。」珉豪開講真實在軍隊裡上演，對話曝光後，網友笑喊「天啊太可愛了」。

▲▼崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼珉豪在軍隊裡的綽號是「話多鬼」。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！。（圖／翻攝自theqoo）

不僅如此，網友爆料，崔珉豪食量很大，「盛飯兵乾脆就盛了一座山給他吃，即使如此，他還是一直看著人家的飯，最後大家就一人給一勺、積少成多給他吃。」同僚稱讚崔珉豪很會看臉色且機靈，大家都說喜歡他，但就是一直嘰嘰喳喳，形象毀一半。

▲▼崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！。（圖／翻攝自theqoo）

▲珉豪被爆料食量大，自己的吃完了，還會看別人碗裡的。（圖／翻攝自theqoo）

事實上，金希澈過去曾在《認識的哥哥》爆料，崔珉豪、允浩、始源被封為「SM熱情3人幫」，只要有他們3人在場的聚會「絕對不能參加」，3人大道理講不停的功夫，連李秀滿老師都不敢靠近。

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

推薦閱讀

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

韓勝宇、曹承衍、李翰潔成功出道！《101》10～3名廝殺出爐

韓勝宇、曹承衍、李翰潔成功出道！《101》10～3名廝殺出爐

《101》淘汰前夕⋯20人最後合唱　「催淚歌詞」全場爆哭

《101》淘汰前夕⋯20人最後合唱　「催淚歌詞」全場爆哭

登坂廣臣撩妹熱舞女舞者坐大腿！　3000粉心碎尖叫

登坂廣臣撩妹熱舞女舞者坐大腿！　3000粉心碎尖叫

快訊／《PRODUCE X 101》11人出道名單出爐！　李垠尚壓線擠入

快訊／《PRODUCE X 101》11人出道名單出爐！　李垠尚壓線擠入

華莎拼死減肥剩45kg　「MAMAMOO預備練習生」見她瘦到乾癟哭了

華莎拼死減肥剩45kg　「MAMAMOO預備練習生」見她瘦到乾癟哭了

李鎭赫爆遭《101》黑箱淘汰！　親筆信曝光⋯粉絲淚崩

李鎭赫爆遭《101》黑箱淘汰！　親筆信曝光⋯粉絲淚崩

男星穿女生內衣：好悶！　見妻子拍感情戲⋯他默默灌2瓶啤酒

男星穿女生內衣：好悶！　見妻子拍感情戲⋯他默默灌2瓶啤酒

粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼

粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼

CUBE硬起來反抗！　賴冠霖爸認出現問題：影響到他的健康

CUBE硬起來反抗！　賴冠霖爸認出現問題：影響到他的健康

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

快訊／漫威首位華人英雄！《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

薩諾斯軍團《復仇者4》留下1個角色沒死！編劇證實：溜了

獨家／《棒棒堂》毛弟爆熱戀台劇正妹女星！　餐廳突站起「伸手餵食」私會畫面曝光

企鵝妹坐客運開直播「跟蹤男坐後面」慌了！　淚崩奔警局求救…網震怒堵人

任達華進加護病房恐「二度手術！」　深夜返港手傷較嚴重

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

崔珉豪

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 【SDCC】1張圖秒懂「漫威第4階段」5部電影+5部影集！卡司、上映時間全解析
  2. 陳喬恩一刀剪掉及胸長髮！　「中分新髮型」網看傻：髮際線好高
  3. Debbie解放比基尼「胸前挖巨洞」！　超兇半球掉出…網友全暴動
  4. 長安十二時辰／6細節神還原長安的一天！最時尚「絕美唐代色」根本神仙配色
  5. 崔珉豪軍隊裡「嘰喳講不停」　同僚爆料：搖頭拋下他走掉！
  6. 唐美雲帶團海外公演　粉絲拿「32年前合照」相認...她激動：太不可思議了
  7. 張立東被粉絲狂讚「本人比較帥」爽翻！　苦笑：難得乾淨
  8. 任達華結束二度動刀！　英皇高層曝「最新病情」：要暫時停工了
  9. 賴芊合當直播主！余政鴻揪南韓代購...最怕聊出18禁話題
  10. 展榮出賣爸爸N年前結婚照！　網友「對比五官」驚呼：以為是吳建豪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366