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親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》最終賽在19日播岀，「國民代表」李棟旭一一宣布11位入選成員，名單幾家歡樂幾家愁，直到比賽結束時，他不捨地抱著所有練習生安慰，給予溫暖的擁抱，然而，在送走練習生後，他卻被拍到自己一個人癱軟在椅子上，悵然若失地看著前方，接著低頭15秒，似乎在忍住眼淚，這幕在網路上瘋傳，網友讚他為「歷屆最溫暖的代表」。

▲▼親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」（圖／翻攝自Mnet）

▲▼李棟旭被選為最溫暖代表。（圖／翻攝自Mnet）

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▲▼親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」（圖／翻攝自Mnet）

李棟旭身為《PRODUCE X 101》國民代表，用心對待每一位練習生，數度自掏腰包請學員吃飯，拍戲拍到一半衝去練習室探望，甚至還會擔任心理輔導師，為每位成員解惑心中難題，一路看著101名練習生人數漸漸減少，他也相當不捨。19日宣佈最終成員時，他數度整理情緒，以專業的樣子站在鏡頭前，就在所有名單宣布後，他走向晉級的練習生，給予他們大大的擁抱。

▲▼▲▼親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」（圖／翻攝自IG）

▲▼李棟旭19日親口宣布《101》廝殺名單，心力交瘁。（圖／翻攝自IG）

▲▼▲▼親口曝《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮喪低頭15秒」（圖／翻攝自IG）

不僅如此，李棟旭還抱著爆哭的人暖心安慰，最後自己也忍不住擦淚，用情至深。其中一幕，在場的粉絲拍到，他隨後癱軟在椅子上，五味雜陳的心情倒映在臉上，沮喪低著頭將近15秒，又望向遠方若有所思、疑似在忍住眼淚，直到整理完情緒後，他才再度站起來回到位置。

李棟旭身為從頭到尾都參與的代表，卻要親口宣布廝殺的名單，這一幕引起網友傳發，粉絲心疼表示「他看起來幾乎要哭了」、「背影看起來很悲傷」、「無法想像他有多難過」，也有人讚賞他是歷屆以來用情最深的代表。

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