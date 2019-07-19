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快訊／《PRODUCE X 101》11人出道名單出爐！　李垠尚壓線擠入

記者吳睿慈／綜合報導

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》歷經2個多月的廝殺，19日將選出最後11名練習生以團體「X1」出道，本季更改新制度，「X後補」成為11名，節目殘忍公開4個名單具正模、李垠尚、李鎭赫、金旻奎，由他們4人爭奪最後的一個出道名額，最終由李垠尚壓線擠入。

▲《Produce X 101》李垠尚。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》李垠尚壓線上。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

最後一個名額李垠尚壓線擠入，他舉起麥克風致謝：「首先謝謝投票給我的製作人，剛剛在遠處看到「李垠尚出道吧」，我以為我不能遵守約定了，以後我會更努力，帶來帥氣的面貌。」最後走上出道寶座。

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▲《Produce X 101》李鎮赫落選。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》李鎮赫落選。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

李鎭赫僅獲得14名，與團體無緣，失去出道資格，他忍不住捂面落淚，「真的是很愉快的時光，隊長我努力了，謝謝TOP職員們，宇碩啊，很抱歉，不能一起去了，我應該要陪著你的。」金宇碩咬唇忍淚對著他比讚，場面殘忍。

▲《Produce X 101》具正模。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》具正模落選。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

具正模獲得13名、無法出道，同為STARSHIP練習生的宋亨俊當場落淚，他承諾以後會更努力，相信會有再聚的一天。

▲《Produce X 101》金旻奎落選，宋亨俊哭翻。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》金旻奎落選，宋亨俊哭翻。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲《Produce X 101》金旻奎落選，宋亨俊哭翻。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

金旻奎過去人氣一直很高，卻在最終賽裡意外落馬，他僅獲得12名，與出道機會一線之隔，仍正向地表示「每次都當作是最後一次一直這樣走過來，還有亨俊呀，我們說好要一起出道，沒辦法一起很抱歉，但沒辦法一起出道，我們也可以在外面見面呀，你不會不見我的對吧。」最後向家人致歉：「沒辦法出道對不起，但現在不是終點，我覺得這是開始。」

《PRODUCE X 101》11名出道成員公佈

第一名：金曜漢
第二名：金宇碩
第三名：韓勝宇
第四名：宋亨俊
第五名：曹承衍
第六名：孫東杓
第七名：李翰潔
第八名：南道賢
第九名：車俊昊
第十名：姜敏熙
第十一名（X）：李垠尚

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