男星遭暗黑料理霸凌！「每一口都感覺撕裂」：我的身心拒絕吃它

記者林映妤／台北報導

恐怖鬼片《在黑暗中說的鬼故事》劇情圍繞在女鬼莎拉的傳說，一群青少年被她的鬼故事書追殺，主演之一的蓋布爾羅許就被捲進故事書裡，他爆料：「在片中我必須吃一個非常恐怖的『暗黑料理』。」而那頓料理招來了由演過《厲陰宅2》、《牠》的好萊塢鬼王傑維爾伯特飾演的惡靈前來索命！

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》蓋布爾羅許吃到暗黑料理。（圖／甲上提供）



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蓋布爾羅許片中吃到一鍋受詛咒的燉菜料理，他幽默表示自己在拍攝當下也感覺像是被詛咒一樣，因為那鍋燉菜幾乎八成都是塑膠道具，被全劇組戲稱是塑化劑超標的「暗黑料理」，令他直言：「難吃到想哭！」

而且為了多角度拍攝，他必須吃很多次，觀眾在畫面上看到的比例正常，但實際上塑膠道具卻巨大到佔滿了整個湯匙，他說：「吃下去的每一口，我感覺嘴角都快撕裂傷，雖然我全身心拒絕吃它，但最後還是為這部戲豁出去。」

▲《在黑暗中說的鬼故事》鬼怪來索命。（圖／甲上提供）

片中糾纏他的厲鬼由好萊塢御用的鬼怪專業演員傑維爾伯特飾演，他曾演出《厲陰宅2》的歪頭男與《牠》的痲瘋病患，但他表示演過那麼多恐怖電影，《在黑暗中說的鬼故事》最讓他感興趣，「我只知道我演出的這則故事，其他劇情完全保密，所以特別想衝戲院一探究竟！」《在黑暗中說的鬼故事》8月7日上映。