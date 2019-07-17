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雷神索爾最愛的導演！和漫威簽約回歸《雷神4》　卻讓另一部大作延檔

▲▼《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）和漫威簽訂《雷神索爾4》合約，回歸第4集擔任導演與編劇。（圖／《雷神索爾3》劇照／翻攝自IG／Taika Waititi）

▲《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提將回歸《雷神索爾4》導演與編劇。（圖／《雷神索爾3》劇照／翻攝自IG／Taika Waititi）

記者林映妤／綜合報導

《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）和漫威簽訂《雷神索爾4》合約，回歸第4集擔任導演與編劇！根據《The Hollywood Reporter》報導，也因為《雷神索爾4》檔期衝突，原先塔伊加維迪提手上的改編電影《阿基拉》（Akira）遭到擱置，原定的開拍時間將會延後。

塔伊加維迪提執導的《雷神索爾3》在全球叫好又賣座，連「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）都坦言該集是他拍攝《雷神索爾》系列電影以來，鮮明、逗趣的角色最符合自己形象，演得最開心盡興的一次，想當然他也會回歸第4集，與最愛的導演合作。

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「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）。（圖／《雷神索爾3：諸神黃昏》劇照）

▲▼《雷神索爾3：諸神黃昏》鮮明風格深受影迷與演員喜愛。（圖／《雷神索爾3》劇照／翻攝自IG／Taika Waititi）

▲▼《雷神索爾3：諸神黃昏》導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）和漫威簽訂《雷神索爾4》合約，回歸第4集擔任導演與編劇。（圖／翻攝自IG／taikawaititi）

然而塔伊加維迪提手上還正在進行《阿基拉》這個案子，電影除了和《雷神索爾4》檔期碰上，也因劇本改編方面有某些問題待解決，於是尚在徵選演員的《阿基拉》便先擱置，原訂電影2021年開拍，目前將延至何時尚未確定。

不過華納兄弟影業仍相當欣賞塔伊加維迪提的才華，願意等他將《雷神索爾4》的案子結束後繼續執行《阿基拉》。至於《雷神索爾4》會在漫威宇宙第四階段如何發展？外媒認為，或許在聖地牙哥動漫展（SDCC）上漫威會宣布相關訊息。

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雷神索爾, 克里斯漢斯沃, 雷神索爾4, 塔伊加維迪提, 阿基拉

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