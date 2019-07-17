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「一世代」哈利將演《小美人魚》艾瑞克王子！網瘋讚：超適合

▲▼前一世代（One Direction）團員哈利斯泰爾斯（Harry Styles）傳出正在洽談演出真人版《小美人魚》的艾瑞克王子。（圖／美聯社／翻攝自網路）

▲前一世代團員哈利斯泰爾斯傳出正在洽談演出真人版《小美人魚》的艾瑞克王子。（圖／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

25歲前英國偶像團體一世代（One Direction）團員哈利斯泰爾斯（Harry Styles）傳出正在洽談演出真人版《小美人魚》的艾瑞克王子！消息一出粉絲驚呼，反應很兩極：「WTF…超適合！」、「他真的很完美！」、「但這配對？」、「這部電影要嘛就比其他重拍版還要好，不然它就是在消費巨星！」

7月初迪士尼公布真人版《小美人魚》由19歲荷莉貝莉（Halle Bailey）演出夢想成為人類的美人魚愛麗兒，《麻辣賤諜》、《魔鬼剋星》瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）則飾演反派女巫烏蘇拉，當初選角一釋出，荷莉貝莉就飽受網友抨擊，但也有人對荷莉貝莉保持樂觀態度，期待她帶來不同過往印象的小美人魚。

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▲▼前一世代（One Direction）團員哈利斯泰爾斯（Harry Styles）傳出正在洽談演出真人版《小美人魚》的艾瑞克王子。（圖／美聯社／翻攝自網路）

▲粉絲認為哈利蠻適合選角。（圖／美聯社／翻攝自網路）

《小美人魚》由《魔法黑森林》、《愛‧滿人間》勞勃馬歇爾（Rob Marshall）執導，《少年Pi的奇幻漂流》、《愛‧滿人間》編劇大衛馬吉（David Magee）執筆，電影除了重現經典曲目，當初為《小美人魚》製作歌曲的亞倫孟肯（Alan Menken）也將與《愛‧滿人間》林曼努米蘭達（Lin-Manuel Miranda）創作新歌。

一世代於2016年宣布休團後，哈利斯泰爾斯就專注於自己的音樂事業，2017年推出首張單曲大賣，同年演出《敦克爾克大行動》也獲得好評；隨後他會演出奧斯汀巴特勒（Austin Butler）主演的《貓王》傳記電影，拓展戲劇經驗；《小美人魚》將在2020年開拍，哈利目前僅和導演洽談中，暫時未回覆承認演出。

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小美人魚, 一世代, 哈利

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