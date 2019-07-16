神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定

記者林映妤／綜合報導

傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）在強華茲（Jon Watts）執導的《蜘蛛人：離家日》飾演「神秘法師」昆汀貝克展現反派魅力驚喜全球，編劇克里斯麥肯納（Chris McKenna）、艾瑞克桑默斯（Erik Sommers）日前受訪也透露了當初對這個角色的原始設定與多個版本。

漫畫中昆汀貝克本身就是蜘蛛人的敵手，然而在全球觀眾都知道這個設定的情況下，漫威仍為大眾在大銀幕上帶來了驚喜。片中昆汀貝克先以蜘蛛人夥伴的身分登場，最後揭開真面目，更埋下震撼結局。根據《Collider》報導，2位編劇其實設定過好幾個「昆汀貝克其實是史克魯人」的版本，作為神秘法師欺騙蜘蛛人的方式之一。

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▲▼《蜘蛛人：離家日》神秘法師原始設定有可能是史克魯人。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

艾瑞克桑默斯透露，「這部電影有一些早期設定，像是神秘法師是史克魯人…前期有很多史克魯人版本的故事。當你想做一部關於欺騙的電影，我們坐下來討論，我們該如何玩弄觀眾，如何繼續發揮更多樂趣？在觀眾想殺了我們之前，我們能讓他們多精神錯亂？神秘法師是史克魯人的設定就至關合理他做的所有行徑。」

克里斯麥肯納也表示，「而且我們不是紙上談兵，是真的實際討論過好一陣子，我們和導演強華茲、漫威以及製片公司Pascal Pictures談了很久。在早期階段真的是這樣，大量的討論，只是最後走向了不同道路，最後發展成了別的故事。」

▲▼編劇設定神秘法師是史克魯人，作為欺騙手法之一。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）



雖然史克魯人的設定沒用在神秘法師身上，不過片尾神盾局長尼克福瑞與神盾局探員瑪麗亞希爾公布真實身分，正是由史克魯人塔洛斯與其妻子索倫偽裝而成，而真正的尼克福瑞人在外太空處理「天劍局」（S.W.O.R.D.）事務，可見史克魯人在接下來的漫威宇宙第四階段，仍有舉足輕重的地位。