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獨家專訪／施名帥遭酸「北藝大很厲害」　張立昂挨罵：不會演就出去！

記者林映妤／專訪

「幹你娘，幹你娘機掰…罵啊！」導演一氣之下重甩女主角巴掌，偌大空曠的中山堂迴盪起沉重肅殺的聲響。這場戲，拍了2天28個TAKE，施名帥一下、一下、一下打在吳可熙臉上，總計100多個耳光，每一下都毫不留情，充滿蓄意激怒的挑釁，一旁的張立昂也被震懾住，看傻了。

《灼人秘密》的戲中戲，吳可熙飾演的妮娜苦熬8年好不容易當上電影《諜戀》女主角，無奈施名帥飾演的《諜戀》導演礙於監製施予壓力，不得不用妮娜。《諜戀》中，吳可熙與張立昂在10分鐘內一鏡到底穿梭於中山堂內，時而激烈爭吵，時而悲痛乞憐，卻演得讓導演很不滿。

兩張臉孔距離不到10公分，戰火一觸即發，施名帥大吼：「你這個賤貨臭婊子！」吳可熙不甘示弱回擊：「你這個，沒有才華的爛導演！」這場戲訴說五光十色的演藝圈裡，藝術家懷抱苦衷，女演員付出犧牲代價，下了戲他們卻笑說：「這是我們心中很嚮往，集體藝術創作的樣子。」

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▼《灼人秘密》吳可熙、施名帥、張立昂之間充滿劍拔弩張的氛圍。（圖／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》施名帥、吳可熙。（圖／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》施名帥、吳可熙。（圖／岸上影像提供）

▲▼《灼人秘密》施名帥、吳可熙。（圖／岸上影像提供）

甩上個百巴掌追求真實

吳可熙、施名帥、張立昂接受《ETtoday》專訪，忍不住大吐苦水，「最難的是三方要一起一鏡到底，不是掌控節奏，有時是你要讓對方不知道你的節奏，要求『真實』！」

《灼人秘密》導演趙德胤其實不太指導施名帥怎麼當個「導演」，「他會偷偷跟我說，這個巴掌可以晚一點、慢一點或者大力一點，創造一點刺激。」就是要摧毀吳可熙，而且要猝不及防，反應夠真。

吳可熙被打到頭很暈，「有好幾個TAKE甚至罵了沒在劇本上的東西，我亂罵施名帥也亂罵，太好笑了！像我可能就說過『你這死不要臉的豬八戒』，都是為了刺激彼此；還有一次我真的很生氣，就說『我不要演了』，是真的很崩潰。」

看施名帥打得順手，他趕緊澄清自己是生平第一次飆罵、動手打女生，「認識我的朋友都知道我就是個馬子狗、溫柔漢好不好，完全不可能！」

近距離觀賞這一切發生的張立昂才是真正受到震撼教育，「前面幾個TAKE真的被嚇到，想說第一個就這麼真？」他坦承一鏡到底特別需要耐力，長達10分鐘的戲，走位、鏡位、台詞、表情、情緒都要到位，「壓力真的很大，我的心情是很想為對手戲的女生做點什麼，但無法，我有時甚至是不知道怎麼反應。」施名帥笑說，「看到張立昂閃神一下，透出懷疑的神情我就馬上飆罵他！」

▼吳可熙、施名帥、張立昂片中飆罵，私下感情不錯，拍照會笑到NG。（圖／記者張一中攝）

▲▼獨家專訪《灼人秘密》吳可熙+施名帥+張立昂。（圖／記者張一中攝）

▲▼獨家專訪《灼人秘密》吳可熙+施名帥+張立昂。（圖／記者張一中攝）

拍3P床戲前的各懷異想

這場戲其實帶出了每個職位角色對藝術的付出，大家都希望作品好，都想達成夢想，但抵達目的地的過程，我們需要忍讓、犧牲什麼？

巧合的是，施名帥在《灼人秘密》是壓迫吳可熙拍3P床戲的導演，然而2人在楊雅喆執導的《血觀音》中，卻是一起拍3P床戲的對手演員。

施名帥笑說，當時拍《血觀音》過程蠻愉快，而且也拍得唯美，「另一個『夥伴』也是舞者，我就很像回到當舞者，把這當成一種舞蹈的感覺，沒有彆扭。」但他完全理解女演員會有多辛苦，「我也是只能遮重要部位，男生可能咬個牙一下就過了，但女生，就像電影裡討論的，床戲可能很多人都經歷過，說它不嚴重也不嚴重，但它帶給不同人也有不同影響。」他又笑著補槍：「也許拍《血觀音》受創的是我啊！」

《灼人秘密》裡，拍床戲前3人穿著衣服擺出動作，明明很安全，演員心裡卻有很多小劇場，尷尬、害怕、期待，都是吳可熙從拍攝《血觀音》的經驗中汲取的靈感。

▼吳可熙將與施名帥在《血觀音》對戲的經驗寫進《灼人秘密》。（圖／記者張一中攝）

▲▼獨家專訪《灼人秘密》吳可熙。（圖／記者張一中攝）

▲▼獨家專訪《灼人秘密》施名帥。（圖／記者張一中攝）

電影是誇飾卻也是真實

其實編劇吳可熙也藉電影道出了他們真實人生的種種經歷。張立昂承認試鏡時曾被說「不會演就出去，不要在這裡浪費時間」，「當下我有種全身發抖的感覺，就真的走了。」拍廣告出身的他一開始對鏡頭沒有概念，在片場也曾被大聲飆罵，「因為對劇組來說，時間就是金錢，大家想越快做好，心急就有情緒。我也會希望自己要每天把份內的專業達成，你有努力，大家都會看到。」

施名帥則透露自己曾不被信任，被質疑「為什麼是你（得到角色）」，「當時會著急地想證明自己可以，那些酸言也會帶來動力，讓我想快點跟上大家。」演員常追求完美，他遇過自己要求「再來一個TAKE」卻被導演酸「這麼想得獎啊？」尷尬的氛圍只能用大笑來化解，「在心中苦笑一下，這種甘苦過程也只有自己知道。」

就讀北藝大戲劇系畢業，施名帥更曾被酸「你不是戲劇系的嗎？北藝大嘛，很厲害嘛！」讓他不得不心想，「這些學長學姊是不是人緣太差啊？」好在他EQ頗高沒起衝突，他大笑：「EQ高一定要啊，不然早就退休轉行了啦！」

▼片中演藝圈的殘酷經歷，事實上也上演在施名帥、張立昂身上。（圖／記者張一中攝）

▲▼獨家專訪《灼人秘密》施名帥。（圖／記者張一中攝）

▲▼獨家專訪《灼人秘密》張立昂。（圖／記者張一中攝）

灼人秘密的極度保護者

如果聽到很灼人的祕密，吳可熙自認是非常好的「保密者」，因為平時她喜歡一個人安靜獨處，秘密不會外流；施名帥自嘲是不太外出社交的宅男，聽到秘密只會覺得，「幹嘛告訴我啊，聽完我可能會多5天不出門了。」

張立昂則笑：「看灼人的程度！不是很嚴重的話就笑笑的，但如果很嚴重…我可能會希望沒聽到…」施名帥一聽趕緊接話，「對！要趕快看電影看書把它洗掉！」引起現場一片笑鬧。

▲▼獨家專訪《灼人秘密》吳可熙。（圖／記者張一中攝）

▲吳可熙自認是非常好的秘密保護者。（圖／記者張一中攝）

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灼人秘密, 趙德胤, 吳可熙, 夏于喬, 宋芸樺, 施名帥, 張立昂

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