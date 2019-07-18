強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

記者林映妤／台北報導

好萊塢巨星「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）在新片《人生消極掰》飾演只剩6個月可活的大學教授，其實在接演前他曾和導演韋恩羅伯茲（Wayne Roberts）進行長達9個小時的「心靈對談」。強哥透露：「9小時後，這片對我來說已經不再只是部電影，這個角色和我融合，已經成為我的人生縮影。」

正因為如此，由強哥詮釋的大學教授，深刻又立體，不但瘋狂幽默，更在不羈脫序的外表之下，不經意透出脆弱與掙扎。導演進一步透露：「片中許多讓人會心一笑的幽默橋段，都來自他在拍攝現場的即興演出！」對劇本和角色的深刻投入，讓人再度見識到這位影壇巨星的敬業態度和極致演技。

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▲▼《人生消極掰》強尼戴普自認電影是他人生寫照。（圖／采昌提供）





令人吃驚的是，《人生消極掰》只是韋恩羅伯茲的第2部電影作品，竟然就可以集結如此強大的台前幕後陣容，就連強尼戴普都得虛心聽他導戲。原來韋恩曾以自編自導的處女作《她的故事未完待續》轟動國際影壇，不僅入選多倫多影展、鹿特丹影展、台北電影節，更奪下斯德哥爾摩影展「影響力獎」。

▲導演韋恩羅伯茲的才華連強尼戴普都大讚。（圖／采昌提供）

韋恩羅伯茲在《人生消極掰》中，透過幽默對白與出乎意料的劇情，呈現主角對「人生」與「死亡」的深刻體會，充分展現成熟細膩的導演風格，讓他無疑成為當今影壇最受矚目的新生代導演之一。這也讓強尼戴普讚道：「這個劇本是如此特別，韋恩羅伯茲太有才華了，我很榮幸能和他合作！」電影7月26日上映。