影／等了33年！《捍衛戰士：獨行俠》首支預告　阿湯哥回春童顏粉絲爆哭：回憶湧現

記者林映妤／綜合報導

湯姆克魯斯（Tom Cruise）1986年經典空戰電影《捍衛戰士》相隔33年終於推出續集《捍衛戰士：獨行俠》，電影預告18日在2019聖地牙哥動漫展（SDCC）上驚喜曝光！阿湯哥不老童顏再現，引爆網友雞皮疙瘩：「經典，真的是經典，準備好再一次衝上天的感動了嗎！」、「哭了，好多回憶湧上心頭！」

阿湯哥突如其來在SDCC曝光《捍衛戰士：獨行俠》（ Top Gun：Maverick）預告，暖心向粉絲表示：「我認為將這部作品帶給大家是我的責任。」目前電影定檔於2020年6月26日於北美上映，還有一年的時間讓粉絲已經迫不及待。

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▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯回春超童顏。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

《捍衛戰士：獨行俠》描述歷經30年軍旅生涯，人稱「獨行俠」的彼得米爾契，升不了官、退不了役，多次出生入死又死不了；明明早該升為二星上將，卻仍是上校，他再度征戰青天，被質疑「這種飛官遲早被淘汰」，片尾卻帥氣撇下一句，「或許吧，但不是今天。」帥度整個飆升！

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》飛行外套、雷朋眼鏡等元素都經典呈現。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

現年57歲的阿湯哥距離33年前演出首集的24歲已經增添許多熟男感，但令粉絲驚奇的是電影中他宛如凍齡，剪回帥氣短髮，維持膚況，完全沒比第一集遜色！《捍衛戰士：獨行俠》除了阿湯哥回歸，現年59歲的方基墨（Val Kilmer）也回鍋飾演中校「冰人」；另外珍妮佛康納莉（Jennifer Conelly）將飾演未公布身分的重要角色，邁爾斯泰勒（Miles Teller）則演出首集意外死亡的Goose的兒子。

《捍衛戰士》第一集成本1500萬美金，卻在全球席捲超過3.5億美金（約新台幣108億元）票房收入，成為影史最經典的空戰勵志電影。

▲《捍衛戰士：獨行俠》珍妮佛康納莉驚鴻一瞥。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）