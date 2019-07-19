ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影／等了33年！《捍衛戰士：獨行俠》首支預告　阿湯哥回春童顏粉絲爆哭：回憶湧現

記者林映妤／綜合報導

湯姆克魯斯（Tom Cruise）1986年經典空戰電影《捍衛戰士》相隔33年終於推出續集《捍衛戰士：獨行俠》，電影預告18日在2019聖地牙哥動漫展（SDCC）上驚喜曝光！阿湯哥不老童顏再現，引爆網友雞皮疙瘩：「經典，真的是經典，準備好再一次衝上天的感動了嗎！」、「哭了，好多回憶湧上心頭！」

阿湯哥突如其來在SDCC曝光《捍衛戰士：獨行俠》（ Top Gun：Maverick）預告，暖心向粉絲表示：「我認為將這部作品帶給大家是我的責任。」目前電影定檔於2020年6月26日於北美上映，還有一年的時間讓粉絲已經迫不及待。

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

請繼續往下閱讀...

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯回春超童顏。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

《捍衛戰士：獨行俠》描述歷經30年軍旅生涯，人稱「獨行俠」的彼得米爾契，升不了官、退不了役，多次出生入死又死不了；明明早該升為二星上將，卻仍是上校，他再度征戰青天，被質疑「這種飛官遲早被淘汰」，片尾卻帥氣撇下一句，「或許吧，但不是今天。」帥度整個飆升！

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》飛行外套、雷朋眼鏡等元素都經典呈現。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

現年57歲的阿湯哥距離33年前演出首集的24歲已經增添許多熟男感，但令粉絲驚奇的是電影中他宛如凍齡，剪回帥氣短髮，維持膚況，完全沒比第一集遜色！《捍衛戰士：獨行俠》除了阿湯哥回歸，現年59歲的方基墨（Val Kilmer）也回鍋飾演中校「冰人」；另外珍妮佛康納莉（Jennifer Conelly）將飾演未公布身分的重要角色，邁爾斯泰勒（Miles Teller）則演出首集意外死亡的Goose的兒子。

《捍衛戰士》第一集成本1500萬美金，卻在全球席捲超過3.5億美金（約新台幣108億元）票房收入，成為影史最經典的空戰勵志電影。

▲▼《捍衛戰士：獨行俠》湯姆克魯斯。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

▲《捍衛戰士：獨行俠》珍妮佛康納莉驚鴻一瞥。（圖／翻攝自《捍衛戰士：獨行俠》預告）

如花拒和慧慈合體！　爆消失演藝圈內幕「經紀人A我300萬」

推薦閱讀

獨家專訪／施名帥遭酸「北藝大很厲害」　張立昂挨罵：不會演就出去！

獨家專訪／施名帥遭酸「北藝大很厲害」　張立昂挨罵：不會演就出去！

「壽命剩6個月」深刻體悟！強尼戴普負面新聞纏身　首映會含淚哽咽回應了

「壽命剩6個月」深刻體悟！強尼戴普負面新聞纏身　首映會含淚哽咽回應了

雷神索爾最愛的導演！和漫威簽約回歸《雷神4》　卻讓另一部大作延檔

雷神索爾最愛的導演！和漫威簽約回歸《雷神4》　卻讓另一部大作延檔

「一世代」哈利將演《小美人魚》艾瑞克王子！網瘋讚：超適合

「一世代」哈利將演《小美人魚》艾瑞克王子！網瘋讚：超適合

強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

阿莫多瓦《痛苦與榮耀》席捲北影！首映狂飆啜泣聲：對遺憾最美的詮釋

阿莫多瓦《痛苦與榮耀》席捲北影！首映狂飆啜泣聲：對遺憾最美的詮釋

巨石強森認了！《玩命關頭：特別行動》急改台詞「閃避敏感話題」

巨石強森認了！《玩命關頭：特別行動》急改台詞「閃避敏感話題」

雷／《蜘蛛人：離家日》原始結局曝光！編劇「更動這一點」虐死小蜘蛛

雷／《蜘蛛人：離家日》原始結局曝光！編劇「更動這一點」虐死小蜘蛛

傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋

傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋

神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定

神秘法師原本是史克魯人！《蜘蛛人：離家日》編劇拋出震撼設定

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸

蕭亞軒說話了！　親筆信71字揭「恍神開直播」祕因

鄧紫棋「神逆齡新髮型」曝光！網一看推爆：終於把頭髮放下來

周一情侶結束3年…宋智孝《RM》罕見提Gary！　「哥哥叫我別再做…」

李榮浩IG「變老」…被認出「海上求婚片」放閃！　網驚：楊丞琳要抱上來了

21歲億萬女富豪「全裸」入鏡　渾圓雙球全看光…粉絲暴動：「太性感了」

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

京阿尼增至33死…警悲報30年來最慘！　社長收死亡威脅震怒「害這麼多人喪命」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

捍衛戰士, 捍衛戰士：獨行俠, 湯姆克魯斯, 阿湯哥

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影／《貓》電影版首支預告！泰勒絲7大巨星「美貓樣」曝光
  2. 影／等了33年！《捍衛戰士：獨行俠》首支預告　阿湯哥回春童顏粉絲爆哭：回憶湧現
  3. 京阿尼現場驚見「鐵鎚+數把菜刀」　縱火犯4天前殘暴舉動被挖出！
  4. KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥我放心了」爽炸
  5. 林心如被抓包「鼻歪成凸」　同框舒淇…故意躲後面！
  6. 影／《牠 第二章》正式預告！潔西卡崔絲坦「全身ＯＯ」網嚇爆：超血腥
  7. 鄧紫棋「神逆齡新髮型」曝光！網一看推爆：終於把頭髮放下來
  8. 李孝利「上空」裸穿吊帶褲　側身一站…D級半球全看光！
  9. 李榮浩IG「變老」…被認出「海上求婚片」放閃！　網驚：楊丞琳要抱上來了
  10. 拳王妻認懷孕神隱！　隔5月現身「肚子消風」爆秘產三寶

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366