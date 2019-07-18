阿莫多瓦《痛苦與榮耀》席捲北影！首映狂飆啜泣聲：對遺憾最美的詮釋

記者林映妤／台北報導

坎城影展最佳導演阿莫多瓦最新力作《痛苦與榮耀》不僅於台北電影節秒殺售罄，更榮獲當日觀眾票選前5！故事細膩描繪成長與失落，讓首映現場啜泣聲不斷，影迷紛紛揪心淚推：「對於遺憾最美好的詮釋！」

西班牙國寶級電影大師阿莫多瓦今年以《痛苦與榮耀》再度入圍坎城影展正式競賽，他表示新作為「導演三部曲」的最終章，從《慾望法則》、《壞教慾》到今年的《痛苦與榮耀》共橫跨32年的時間完成，劇情呼應不少自身經歷，被視為是他在縱橫影壇數十年後的半自傳電影。

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▲▼阿莫多瓦執導《痛苦與榮耀》將自己人生搬上大銀幕。（圖／傳影互動提供）

面對生命歷程，大導謙虛吐露：「能拍出這樣的故事讓我鬆了一口氣，但把自己的人生變成虛構故事也是一件很危險的事。」這份最真實的告白不僅成就大導的電影藝術，更與觀眾產生溫暖深刻的共鳴。

《痛苦與榮耀》同時也聚集了西班牙影壇重量級金三角，阿莫多瓦為新作再次聯手由他一手推上影壇巔峰的坎城影后潘妮洛普克魯茲，與西班牙性感男神安東尼奧班德拉斯。東尼奧班德拉斯在片中飾演身心備受煎熬的導演，憑藉絲絲入扣的演技獲得評審一致肯定，不負眾望拿下今年坎城影帝寶座！

▲安東尼奧班德拉斯憑藉《痛苦與榮耀》拿下坎城影帝。（圖／傳影互動提供）

兩大國際巨星皆是阿莫多瓦合作幾十年的老班底，今年更是班德拉斯與阿莫多瓦第8度合作，早在37年前他就陸續演出《激情迷宮》、《綑著妳，困著我》等作品，大膽情慾戲使班德拉斯知名度大開，更成功進軍好萊塢。

潘妮洛普當年正是因為看了《綑著妳，困著我》深受啟發，決心投入演藝事業，從影至今共參與演出6部阿莫多瓦的大作！阿莫多瓦對於這次能再度聯手2位愛將開心表示：「我非常享受一起工作！」金三角不僅是工作好夥伴，更是生命不可或缺的摯友，三人的好默契將為《痛苦與榮耀》點亮絕無僅有的火花。

▲▼阿莫多瓦執導《痛苦與榮耀》與安東尼奧班德拉斯、潘妮洛普克魯茲黃金三角重聚。（圖／傳影互動提供）

阿莫多瓦過去的電影一向以「灑狗血」著稱，內容不乏外遇、三角關係、父女不倫戀等題材，他更在保守的30年前就以同性戀、變性人為故事主角，大膽於電影中呈現生命與感情百態，豐沛真摯的人物刻畫讓「八點檔」般的故事備受讚譽，多次榮獲奧斯卡、金球獎最佳外語片，以及威尼斯影展、坎城影展的肯定。

除此之外，堅毅的女性也是阿莫多瓦創作中不可或缺的角色，他鏡頭下的女人總是風情萬種、勇敢活出自己，讓他受封為「世界上最懂女人的導演」！潘妮洛普吐露：「若你見過阿莫多瓦的母親，你就能明白他對女人的尊敬與崇拜從何而來！他是被那樣堅強的女人們圍繞長大的。」

《痛苦與榮耀》8月2日在台上映。

▲潘妮洛普克魯茲飾演的正是阿莫多瓦的偉大母親。（圖／傳影互動提供）