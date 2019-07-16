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巨石強森認了！《玩命關頭：特別行動》急改台詞「閃避敏感話題」

記者林映妤／綜合報導

巨石強森（Dwayne Johnson）、傑森史塔森（Jason Statham）、凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）以及伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）等人主演的《玩命關頭：特別行動》15日在洛杉磯舉行首映，巨石強森受訪時爆料，片中有句引人注意的台詞其實曾因「敏感話題」而被更動過，結果改完效果更好了！

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、伊卓瑞斯艾巴。（圖／美聯社）

▲巨石強森爆料《玩命關頭：特別行動》這句台詞改了。（圖／美聯社）

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其實在第25部007電影尚未公布繼續由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）演出前，一度傳出伊卓瑞斯艾巴是新任007，而《玩命關頭：特別行動》中，飾演大反派國際恐怖主義領導人布列斯頓的伊卓瑞斯艾巴，在預告中就曝光過一句台詞是「我是闇黑超人。（I’m black Superman.）」引起許多討論。

巨石強森透露，這句台詞原本是「我是闇黑龐德。（I’m black James Bond）」但伊卓瑞斯艾巴認為時機點太敏感，「這和大家熱議的話題太接近了。」所幸才把闇黑龐德改為闇黑超人。

▲▼《玩命關頭：特別行動》巨石強森、伊卓瑞斯艾巴。（圖／美聯社）

▲伊卓瑞斯艾巴認為講到「007」話題敏感。（圖／美聯社）

那麼闇黑超人是誰的點子呢？巨石強森坦言是自己提出的，「大家都很愛闇黑超人的點子，每個人都讚不絕口，伊卓瑞斯、導演、製作人，我敢肯定傑森史塔森也喜歡。我就說『闇黑超人怎麼樣？』結果大家都說超棒的，現在觀眾們也很買單。」

▲▼《玩命關頭：特別行動》伊卓瑞斯艾巴。（圖／翻攝自《玩命關頭：特別行動》預告）

▲《玩命關頭：特別行動》伊卓瑞斯艾巴這句台詞掀起討論。（圖／翻攝自《玩命關頭：特別行動》預告）

伊卓瑞斯艾巴受訪也坦承闇黑超人是個即興發揮，導演相當喜歡於是保留這個說法。他在片中飾演基因改造的超級士兵，也是哈柏與蕭要面對的棘手問題，「巨石強森和傑森史塔森是電影裡很重要的英雄，甚至是在電影圈裡，所以我很榮幸能成為電影的一份子，而且還是做為能把他們擊倒的人。」

《玩命關頭：特別行動》7月31日上映。

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玩命關頭, 玩命關頭：特別行動, 巨石強森, 傑森史塔森, 伊卓瑞斯艾巴

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