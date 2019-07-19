影／《貓》電影版首支預告！泰勒絲7大巨星「美貓樣」曝光

記者林映妤／綜合報導

經典音樂劇《貓》改編電影版18日終於釋出預告，泰勒絲（Taylor Swift）、珍妮佛哈德森（Jennifer Hudson）、詹姆斯柯登（James Corden）、伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）、茱蒂丹契（Judi Dench）、伊恩麥克連（Ian McKellen）、瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）等巨星的「貓樣」曝光，讓粉絲驚呼：「泰勒絲是美貓！」

▲▼《貓》電影版，泰勒絲化身美貓。（圖／翻攝自《貓》電影預告）

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《貓》電影版由《王者之聲：宣戰時刻》、《悲慘世界》、《丹麥女孩》湯姆霍伯（Tom Hooper）執導，電影不採用舞台劇演員化妝成貓的呈現方式，而是利用動態捕捉技術，意味著大銀幕上觀賞，演員們就會像動畫般演出，相當新奇。

▲▼《貓》電影版，瑞貝爾威爾森。（圖／翻攝自《貓》電影預告）

小天后泰勒絲飾演美麗的紅母貓「邦貝魯琳娜」；伊卓瑞斯艾巴則是化身反派「麥卡維蒂」；珍妮佛哈德森是過氣的魅力貓「葛麗茲貝拉」，也是擔綱演唱《Memory》的重要角色；瑞貝爾威爾森是在晚上組織老鼠與蟑螂的「珍妮點點」；伊恩麥克連飾演劇場貓「高斯」。《貓》預計在2019年12月20日於北美上映。

▲▼《貓》電影版，茱蒂丹契。（圖／翻攝自《貓》電影預告）

▲▼《貓》電影版，伊恩麥克連。（圖／翻攝自《貓》電影預告）

▲▼《貓》電影版，詹姆斯柯登。（圖／翻攝自《貓》電影預告）

▲▼《貓》電影版，珍妮佛哈德森。（圖／翻攝自《貓》電影預告）