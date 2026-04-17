玖壹壹春風挑戰獨唱陷焦慮　急找黃奇斌救援：很怕他不來

記者蔡琛儀／台北報導

春風為電影《死亡賭局》獻聲片尾曲〈我愛你，再見〉，由曾是茄子蛋主唱的黃奇斌（阿斌）詞曲創作，電影取材自「台中死亡一條街」真實案件，兩人戲內演兄弟、戲外再攜手合作音樂，春風大讚：「阿斌做的就是品質保證！」阿斌也激賞春風的演繹：「這首歌寫得很媠氣（台語：水啦、漂亮），你唱了之後變得很飄撇（台語：瀟灑），完全是搖滾巨星風格！」

▲黃奇斌打造《死亡賭局》電影片尾曲〈我愛你，再見〉，由春風演唱。（圖／英傑哆影業提供）

片中兄弟被捲入高賭金死亡遊戲，一夜之間面臨道德與親情考驗。阿斌透露看完初剪深受觸動，短短一週內完成Demo，將主角告別故鄉與愛人的複雜情緒寫進旋律，形容那是一種帶著悔恨與痛苦、不得不前行的狀態。

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身為詞曲創作者的阿斌透露對春風獨有的音色相當欣賞，更觀察到春風唱歌有一種「咬字黏黏」的隨性風格，阿斌直呼：「那種隨性是我學不來的，那個風格無可取代！」而春風在談及初次拿到詞曲的心情，幽默笑說：「第一次聽到覺得還好。」隨後解釋是因為難度極高，讓他瞬間腦袋放空。

▲▼阿斌和春風默契十足。（圖／英傑哆影業提供）

壓力不小的春風與阿斌兩人還為此密集開會調整，在錄音室逐字推敲，最後的成品讓人驚呼春風賦予了這首歌全新的靈魂；春風笑言，現在閒暇時也會忍不住哼出這首旋律，因為實在太洗腦。正式配唱當天，他則自爆陷入「獨唱焦慮」，春風表示，「以前都有團員在，很少獨唱，這次怕會很孤單，那天還一直期待阿斌趕快出現，真的很怕他不來！」