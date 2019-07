傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋

記者林映妤/綜合報導

傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)在《蜘蛛人:離家日》飾演「神秘法師」昆汀貝克,新穎充滿魅力的角色設定受到全球粉絲喜愛。他13日在臉書、IG貼出2張自己穿著花襯衫的照片,導演強華茲(Jon Watts)還在旁比出「噓」的動作,2人丟出線索,粉絲立刻當起鍵盤柯南進行地毯式搜索,終於找到端倪!

▲▼傑克葛倫霍po出《蜘蛛人:離家日》造型,卻讓網友超困惑。(圖/翻攝自IG/jakegyllenhaal)

Po文中傑克葛倫霍表示:「這不只是性感老爹的裝扮而已,這是我在《蜘蛛人:離家日》最愛的造型。(This isn’t just a sexy dad outfit. It’s my favorite look from Spider-Man: FFH)」但電影中昆汀貝克出場幾乎都身穿胸甲披風,完全沒穿過休閒花襯衫,文末他不但要大家「看仔細」,還hashtag「貝克在哪裡」,立刻掀起漫威迷討論。

神通廣大的網友看到po文馬上搜到,原來在《蜘蛛人:離家日》中,彼得帕克與同學們一行人剛抵達威尼斯進行觀光行程時,昆汀貝克就已經喬裝成觀光客偷偷監視彼得帕克,小蜘蛛背後一位身穿花襯衫講電話的民眾,側臉、裝扮一看,就與傑克葛倫霍po出的照片如出一轍。

▲原來傑克葛倫霍出現在這一幕。(圖/翻攝自IG/marvelloverms)

這個小小彩蛋公布後,不少影迷大喊「WHAT THE FU…」、「看來又要再刷一次了」、「漫威到底要藏多少東西」!《蜘蛛人:離家日》目前在台票房突破3億,全球則有8.5億美金(約新台幣267.7億元)佳績,現正熱映。