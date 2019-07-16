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傑克葛倫霍「老爹造型」出現在《蜘蛛人：離家日》！網友找到驚呆：漫威要藏多少彩蛋

記者林映妤／綜合報導

傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）在《蜘蛛人：離家日》飾演「神秘法師」昆汀貝克，新穎充滿魅力的角色設定受到全球粉絲喜愛。他13日在臉書、IG貼出2張自己穿著花襯衫的照片，導演強華茲（Jon Watts）還在旁比出「噓」的動作，2人丟出線索，粉絲立刻當起鍵盤柯南進行地毯式搜索，終於找到端倪！

▲▼《蜘蛛人：離家日》導演強華茲、傑克葛倫霍。（圖／翻攝自IG／jakegyllenhaal／marvelloverms）

▲▼傑克葛倫霍po出《蜘蛛人：離家日》造型，卻讓網友超困惑。（圖／翻攝自IG／jakegyllenhaal）

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▲▼《蜘蛛人：離家日》導演強華茲、傑克葛倫霍。（圖／翻攝自IG／jakegyllenhaal／marvelloverms）

Po文中傑克葛倫霍表示：「這不只是性感老爹的裝扮而已，這是我在《蜘蛛人：離家日》最愛的造型。（This isn’t just a sexy dad outfit. It’s my favorite look from Spider-Man: FFH）」但電影中昆汀貝克出場幾乎都身穿胸甲披風，完全沒穿過休閒花襯衫，文末他不但要大家「看仔細」，還hashtag「貝克在哪裡」，立刻掀起漫威迷討論。

神通廣大的網友看到po文馬上搜到，原來在《蜘蛛人：離家日》中，彼得帕克與同學們一行人剛抵達威尼斯進行觀光行程時，昆汀貝克就已經喬裝成觀光客偷偷監視彼得帕克，小蜘蛛背後一位身穿花襯衫講電話的民眾，側臉、裝扮一看，就與傑克葛倫霍po出的照片如出一轍。

▲▼《蜘蛛人：離家日》導演強華茲、傑克葛倫霍。（圖／翻攝自IG／jakegyllenhaal／marvelloverms）

▲原來傑克葛倫霍出現在這一幕。（圖／翻攝自IG／marvelloverms）

這個小小彩蛋公布後，不少影迷大喊「WHAT THE FU…」、「看來又要再刷一次了」、「漫威到底要藏多少東西」！《蜘蛛人：離家日》目前在台票房突破3億，全球則有8.5億美金（約新台幣267.7億元）佳績，現正熱映。

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蜘蛛人, 蜘蛛人：離家日, 湯姆霍蘭德, 傑克葛倫霍

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