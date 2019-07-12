ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

13歲房間貼滿他海報　怪奇比莉4年後圓夢「合唱小賈斯汀」網讚：最成功迷妹！

記者蕭采薇／綜合報導

近來爆紅的美國17歲女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）被稱作是下一個歌壇巨星，不過在她酷妹外表下，其實也有一顆少女心，例如她的偶像其實是小賈斯汀（Justin Bieber）。兩人今年4月首次在Coachella音樂祭上碰面，沒想到僅僅過了3個月就正式合作了，也讓網友笑稱怪奇比莉是「追星勝利組」。

▲▼怪奇比莉「追星成功」和小賈斯汀合作。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉出道後不但真的見到小賈斯汀本人，更「追星成功」與偶像合作。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀因憂鬱症暫停演藝工作，但即使久未發行自己的作品，卻常常技癢忍不住和其他歌手合作。8日他先是在推特上傳一字「Remix」，宣告自己即將推出混音版作品。雖然歌迷很希望能是他的個人作品，但由於小賈斯汀近期多是與其他歌手合作較多，眾人也紛紛猜測下一次獲得「流量王」加持的幸運兒是誰。

請繼續往下閱讀...

12日答案揭曉，正是在音樂界和時尚圈爆紅的女歌手怪奇比莉，倆人合唱她的爆紅單曲《Bad Guy》。小賈斯汀在推特和IG都貼出怪奇比莉舊照，當中她沒有穿上招牌的「大三個SIZE」的衣服，而是穿上少女感十足的小仙女裝，更少女的，房間的牆壁上全是小賈斯汀的海報，迷妹行徑和現在的酷妹幾乎無法串連。

▲▼怪奇比莉「追星成功」和小賈斯汀合作。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀貼出怪奇比莉青少女時期照片，背後都是他的海報。（圖／翻攝自IG）

從照片中看來，當時怪奇比莉可能不過13、14歲，當時的她絕對不可能想到，未來居然有和自己偶像合作的一天。小賈斯汀也在貼文表示，很為怪奇比莉感到驕傲。怪奇比莉也貼出同一張照片，驚呼：「所有事都有可能發生！」也讓歌迷們笑稱，怪奇比莉真的是全世界最成功迷妹。

▲▼怪奇比莉「追星成功」和小賈斯汀合作。（圖／翻攝自IG）

▲怪奇比莉透露自己是小賈斯汀粉絲後，兩人第一次碰面時就緊緊擁抱30秒。（圖／翻攝自推特）

17歲的怪奇比莉雖然現在有著酷妹外表，但她曾在知名脫口秀《艾倫秀》透露，自己的偶像是小賈斯汀。更在在提到對方時，露出了和以往在公眾面前完全不同的嬌羞表情。兩人4月首次在Coachella音樂祭上碰面，怪奇比莉害羞到整個人蹲在地上。最後是兩人張開雙手，給了彼此一個長達30秒擁抱，還摸了她的頭，讓現場爆出尖叫聲。

推薦閱讀

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼

小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？

超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？

泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER

泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER

BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到

BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

「東南亞小昆凌」拍鬼片出意外　現場「臉色慘白、呼吸困難」緊急送醫

「東南亞小昆凌」拍鬼片出意外　現場「臉色慘白、呼吸困難」緊急送醫

小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小賈斯汀, Justin Bieber, 怪奇比莉, Billie Eilish

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 爸媽鬧離婚每天大吵　楊羽霓暴飲暴食1年「48→68KG」
  2. 蜜大腿女星錄《小明星》「裙底走光」！　節目急P小草莓…來不及了
  3. 宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼
  4. 《賭聖》秦沛75歲爆中風…親現身回應了！　「合體龍五」重現29年前回憶
  5. 林志穎老婆「長腿蛇腰」太性感！　網嘆：不像3個孩子的媽
  6. 孫生「白目犯忌」惹火大咖製作人！　被爆怒趕出門「封殺2年」：真的氣死
  7. 13歲房間貼滿他海報　怪奇比莉4年後圓夢「合唱小賈斯汀」網讚：最成功迷妹！
  8. BTS推薦巴茲、聯合公園Mike　下半年西洋歌手來台懶人包
  9. Gummy首登《RM》全場嗨了！　嫁曹政奭被問婚後生活…回答閃爆❤
  10. 蔡桃貴會講話了！「開口先叫OO」咬字超清楚　第一次喊爸媽奶音萌哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366