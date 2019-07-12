13歲房間貼滿他海報　怪奇比莉4年後圓夢「合唱小賈斯汀」網讚：最成功迷妹！

記者蕭采薇／綜合報導

近來爆紅的美國17歲女歌手怪奇比莉（Billie Eilish）被稱作是下一個歌壇巨星，不過在她酷妹外表下，其實也有一顆少女心，例如她的偶像其實是小賈斯汀（Justin Bieber）。兩人今年4月首次在Coachella音樂祭上碰面，沒想到僅僅過了3個月就正式合作了，也讓網友笑稱怪奇比莉是「追星勝利組」。

▲怪奇比莉出道後不但真的見到小賈斯汀本人，更「追星成功」與偶像合作。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀因憂鬱症暫停演藝工作，但即使久未發行自己的作品，卻常常技癢忍不住和其他歌手合作。8日他先是在推特上傳一字「Remix」，宣告自己即將推出混音版作品。雖然歌迷很希望能是他的個人作品，但由於小賈斯汀近期多是與其他歌手合作較多，眾人也紛紛猜測下一次獲得「流量王」加持的幸運兒是誰。

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Remix — Justin Bieber (@justinbieber) 2019年7月8日

12日答案揭曉，正是在音樂界和時尚圈爆紅的女歌手怪奇比莉，倆人合唱她的爆紅單曲《Bad Guy》。小賈斯汀在推特和IG都貼出怪奇比莉舊照，當中她沒有穿上招牌的「大三個SIZE」的衣服，而是穿上少女感十足的小仙女裝，更少女的，房間的牆壁上全是小賈斯汀的海報，迷妹行徑和現在的酷妹幾乎無法串連。

▲小賈斯汀貼出怪奇比莉青少女時期照片，背後都是他的海報。（圖／翻攝自IG）

從照片中看來，當時怪奇比莉可能不過13、14歲，當時的她絕對不可能想到，未來居然有和自己偶像合作的一天。小賈斯汀也在貼文表示，很為怪奇比莉感到驕傲。怪奇比莉也貼出同一張照片，驚呼：「所有事都有可能發生！」也讓歌迷們笑稱，怪奇比莉真的是全世界最成功迷妹。

▲怪奇比莉透露自己是小賈斯汀粉絲後，兩人第一次碰面時就緊緊擁抱30秒。（圖／翻攝自推特）

17歲的怪奇比莉雖然現在有著酷妹外表，但她曾在知名脫口秀《艾倫秀》透露，自己的偶像是小賈斯汀。更在在提到對方時，露出了和以往在公眾面前完全不同的嬌羞表情。兩人4月首次在Coachella音樂祭上碰面，怪奇比莉害羞到整個人蹲在地上。最後是兩人張開雙手，給了彼此一個長達30秒擁抱，還摸了她的頭，讓現場爆出尖叫聲。