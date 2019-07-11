「東南亞小昆凌」拍鬼片出意外　現場「臉色慘白、呼吸困難」緊急送醫

記者蕭采薇／綜合報導

鬼月話題恐怖片《鬼學怨》（Death Whisper）改編自1998年韓國經典校園恐怖片，由被譽為「東南亞小昆凌」的混血女星阿曼達蘿爾思（Amanda Rawles）所主演。阿曼達蘿爾思年僅18歲，就已是IG追蹤人數超過235萬的超人氣新星。膽子超小的她，一度在片場拍到呼後困難、緊急送醫。

▲阿曼達蘿爾思（右）被稱作「東南亞小昆凌」。（圖／翻攝自昆凌臉書、阿曼達IG）

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其中飾演女主角的混血女星阿曼達長相深邃可愛，被眼尖的台灣網友封她為「東南亞小昆凌」，年僅18歲就憑著甜美的外表與精湛的演技累積超高人氣，Instagram追蹤數甚至更高達235萬人。本身膽子超小的阿曼達，在拍攝片場一直都提心吊膽、神經緊繃，甚至被自己拍攝的恐怖劇情嚇得魂飛魄散，還自曝：「戲裡的尖叫都是真的！」

▲「東南亞小昆凌」阿曼達蘿爾思IG有235萬人追蹤。（圖／翻攝自IG）



除此之外，阿曼達在拍攝一場深夜的恐怖懸疑戲時，劇組為營造恐怖氣氛，現場施放大量的人工煙霧。她不慎吸入過多煙霧，導致喉嚨疼痛、說不出話，但求好心切的她卻仍繼續拍攝，並未及時告知工作人員。

▲阿曼達蘿爾思拍攝《鬼學怨》時緊急送醫。（圖／威視提供）

阿曼達一度呼吸困難，差點窒息，直到工作人員發現她表情有異、臉色蒼白，才趕緊將她送醫急救，幸虧最後並無大礙。事後受訪時，阿曼達仍然心有餘悸表示：「當時快不能呼吸，以為自己快死了！」

▲阿曼達蘿爾思拍攝《鬼學怨》時緊急送醫。（圖／威視提供）

儘管如今已是百萬人追捧的人氣偶像，阿曼達卻在受訪時透露自己在學生時期，因自己黝黑又嬌小的身材，而被同學們言語霸凌、嘲笑長達兩年的時間，就如同《鬼學怨》中的被霸凌的學生，讓她幼小的心靈深受打擊。

▲阿曼達蘿爾思過去也是校園霸凌的受害者。（圖／威視提供）

所幸有家人的支持，才讓她走出陰霾，阿曼達更是樂觀地表示：「我把這些挫折化為成長動力！」而她也坦言，這段悲慘的過往，正是自己接演這部電影的主因：「電影裡描述校園霸凌的恐怖狀況，完全就是我的生活！」