小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與模特兒海莉（Hailey Bieber）於2018年登記結婚之後，小倆口越愛越閃，小賈斯汀也大秀各種「土味情話」，11日他與老婆海莉到加州迪士尼樂園玩，並在IG提到了「生子計畫」。

▲小賈斯汀和海莉到迪士尼樂園玩。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀11日與老婆海莉到加州迪士尼樂園玩，他在IG貼出甜蜜照，並寫下：「寶貝我喜歡和你約會⋯總有一天，我會和我們的女兒一起約會，但我不急，就是想多享受享受我們的兩人世界，想獨自擁有你。」

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▲小賈斯汀和海莉到迪士尼樂園玩。（圖／翻攝自IG）



由於先前傳出海莉正在積極準備懷孕，不過小賈斯汀這則貼文，似乎也暗示他並沒有想要這麼快當上爸爸，而是希望能夠再和海莉多享受一下兩人世界。

▲小賈斯汀和海莉經常放閃。（圖／翻攝自IG）

也有網友同時在迪士尼樂園遇到小賈斯汀和海莉小倆口，他在推特分享，當時自己手上抱著一隻海狸娃娃，小賈斯汀看到後，便對他說：「這是Justin Beaver嗎？（Beaver指海狸，音同小賈斯汀的姓氏Bieber）」讓大批網友笑說：「小賈斯汀不只會講土味情話，還會講大叔笑話。」