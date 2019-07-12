ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與模特兒海莉（Hailey Bieber）於2018年登記結婚之後，小倆口越愛越閃，小賈斯汀也大秀各種「土味情話」，11日他與老婆海莉到加州迪士尼樂園玩，並在IG提到了「生子計畫」。

▲▼小賈斯汀和海莉到迪士尼樂園玩。（圖／翻攝自IG、推特）

▲小賈斯汀和海莉到迪士尼樂園玩。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀11日與老婆海莉到加州迪士尼樂園玩，他在IG貼出甜蜜照，並寫下：「寶貝我喜歡和你約會⋯總有一天，我會和我們的女兒一起約會，但我不急，就是想多享受享受我們的兩人世界，想獨自擁有你。」

請繼續往下閱讀...

▲▼小賈斯汀和海莉到迪士尼樂園玩。（圖／翻攝自IG、推特）

▲小賈斯汀和海莉到迪士尼樂園玩。（圖／翻攝自IG）

由於先前傳出海莉正在積極準備懷孕，不過小賈斯汀這則貼文，似乎也暗示他並沒有想要這麼快當上爸爸，而是希望能夠再和海莉多享受一下兩人世界。 

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）土味情味。（圖／翻攝自IG）

▲小賈斯汀和海莉經常放閃。（圖／翻攝自IG）

也有網友同時在迪士尼樂園遇到小賈斯汀和海莉小倆口，他在推特分享，當時自己手上抱著一隻海狸娃娃，小賈斯汀看到後，便對他說：「這是Justin Beaver嗎？（Beaver指海狸，音同小賈斯汀的姓氏Bieber）」讓大批網友笑說：「小賈斯汀不只會講土味情話，還會講大叔笑話。」

小眼睛囧囧貓「撞臉李榮浩」　每天演喵生超苦...網笑：療癒

推薦閱讀

小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到

BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到

爆紅傳遭傑尼斯打壓　w-inds.橘慶太哀悼喜多川：您影響我很多

爆紅傳遭傑尼斯打壓　w-inds.橘慶太哀悼喜多川：您影響我很多

「東南亞小昆凌」拍鬼片出意外　現場「臉色慘白、呼吸困難」緊急送醫

「東南亞小昆凌」拍鬼片出意外　現場「臉色慘白、呼吸困難」緊急送醫

「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？

超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？

泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER

泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

呼麻男偶像法庭告白：還想繼續交往　毒女友感動「當場向他求婚」

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

丫頭飲料賣到日本「演藝圈掰掰」　年底拓點美國...事業忙翻：好期待！

劉以豪醉酒「肉體交纏」郭雪芙！霸氣抓頭強吻：我好想妳

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

陳芳語穿比基尼大解放！一轉正面「掉出超巨半球」網看傻：OMG

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小賈斯汀, 海莉鮑德溫, 海莉比伯, Justin Bieber, Hailey

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王宇婕《炮仔聲》失明了！　陳冠霖額咚照顧…網暴動「新CP誕生」
  2. 小賈斯汀鬆口透露與海莉「生子計畫」　脫口大叔笑話⋯網全傻眼
  3. 許雅鈞爆金援美眉！　小S「首發文曬照」…網一看懂了
  4. 《公主小妹》12年了…4主角全都神凍齡！　網組「對比圖」驚呆：不老劇組
  5. 鄭人碩紅到國外！多倫多台灣影展封為「焦點影人」
  6. 2AM成員、防彈前師兄要來了！裡面沒穿放送腹肌　約好8月見台粉
  7. 搶先《枕上書》！　張震《宸汐緣》突破2禁令…開播日確定了
  8. 陳芳語穿比基尼大解放！一轉正面「掉出超巨半球」網看傻：OMG
  9. 大S揭「閨蜜手勢」背後意義　網笑翻：是她們會做的事！
  10. Gail信義區開唱新曲　曙光祭彩排吸睛上百民眾圍觀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366