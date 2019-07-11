泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER

記者蕭采薇／綜合報導

南韓性感女歌手「小野馬」泫雅近來因為嘴唇掀起議論，她日前來台開唱，卻在機場被拍到「嘴唇腫兩倍」的直擊照，她雖在IG澄清是化妝方式不一樣，但依然引起討論。她10日在IG再度放上「新妝容」照片，除了吸睛的綠色眼妝外，嘴唇依然是一大亮點。

▲泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

儘管有整形爭議，但泫雅不畏懼負評，依然在IG上頻發照片紀錄生活。勇於嘗試不同妝容的她，10日在IG再度PO出化上綠色煙燻妝的照片，流露不同的魅惑風情。新妝容被許多粉絲稱讚性感，但也還是有網友把注意力放在嘴唇上，表示：「配上她的香腸嘴，滿像《蝙蝠俠》的小丑。」

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▲泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅甚至在IG另一則貼文中放在自己的嘴唇特寫，並配著手腕上「LIKE」的刺青一起入鏡，似乎表情自己不受影響的心情。不過這組相對清淡的妝容照中，泫雅的嘴唇依舊嘟嘟感十足，彷彿之前的兩倍腫，可見對於「新妝容」非常喜歡。

▲泫雅貼出唇部特寫。（圖／翻攝自泫雅IG）

嘴唇掀起正反爭論，雖然也有粉絲緩頰「她（泫雅）喜歡就好」，但也有人網友認為既然動了就大方承認，覺得泫雅的態度不像以往般灑脫。泫雅則在IG回應「只是把嘴唇的妝全塗（overlip）化得大一點，我喜歡每次的妝容不一樣，所以化妝會化得濃、化得淡，每天跑著工作行程，也有很多可以變身的機會也很好，我覺得很理所當然。討厭鍵盤酸民的惡評！」正面槓上酸民。

▲泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）