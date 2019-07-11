ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER

記者蕭采薇／綜合報導

南韓性感女歌手「小野馬」泫雅近來因為嘴唇掀起議論，她日前來台開唱，卻在機場被拍到「嘴唇腫兩倍」的直擊照，她雖在IG澄清是化妝方式不一樣，但依然引起討論。她10日在IG再度放上「新妝容」照片，除了吸睛的綠色眼妝外，嘴唇依然是一大亮點。

▲▼泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

儘管有整形爭議，但泫雅不畏懼負評，依然在IG上頻發照片紀錄生活。勇於嘗試不同妝容的她，10日在IG再度PO出化上綠色煙燻妝的照片，流露不同的魅惑風情。新妝容被許多粉絲稱讚性感，但也還是有網友把注意力放在嘴唇上，表示：「配上她的香腸嘴，滿像《蝙蝠俠》的小丑。」

請繼續往下閱讀...

▲▼泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

泫雅甚至在IG另一則貼文中放在自己的嘴唇特寫，並配著手腕上「LIKE」的刺青一起入鏡，似乎表情自己不受影響的心情。不過這組相對清淡的妝容照中，泫雅的嘴唇依舊嘟嘟感十足，彷彿之前的兩倍腫，可見對於「新妝容」非常喜歡。

▲▼泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅貼出唇部特寫。（圖／翻攝自泫雅IG）

嘴唇掀起正反爭論，雖然也有粉絲緩頰「她（泫雅）喜歡就好」，但也有人網友認為既然動了就大方承認，覺得泫雅的態度不像以往般灑脫。泫雅則在IG回應「只是把嘴唇的妝全塗（overlip）化得大一點，我喜歡每次的妝容不一樣，所以化妝會化得濃、化得淡，每天跑著工作行程，也有很多可以變身的機會也很好，我覺得很理所當然。討厭鍵盤酸民的惡評！」正面槓上酸民。

▲▼泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

▲泫雅再PO「新妝容」照片。（圖／翻攝自泫雅IG）

推薦閱讀

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

爆紅傳遭傑尼斯打壓　w-inds.橘慶太哀悼喜多川：您影響我很多

爆紅傳遭傑尼斯打壓　w-inds.橘慶太哀悼喜多川：您影響我很多

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

「真人版小美人魚」荷莉貝利本尊現身　網突破盲腸：這點像愛麗兒！

行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

D.O.入伍一周「軍中合照流出」　名牌藏玄機⋯粉讚：不愧是敬秀！

D.O.入伍一周「軍中合照流出」　名牌藏玄機⋯粉讚：不愧是敬秀！

BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到

BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到

小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？

超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

TWICE MINA全面中止活動！　「站上舞台就怕到笑不出來」

楊丞琳「病態愛情觀」綑綁10年：不敢牽手逛街　李榮浩1點讓她變了

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

交往10年被殘忍分手！《不能是朋友》劉以豪變心「不愛了」藏洋蔥

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

泫雅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金馬影帝加州當起包租公　秦祥林自豪馬桶、窗簾壞了：我都會修！　
  2. 許富凱「金曲連6摃龜」王彩樺心疼！「回家關廁所一小時」
  3. 命理師斷言：李榮浩越老桃花旺！再解「犯錯一招求和」楊丞琳秒心軟
  4. 陸廣電總局：對宮鬥劇、高片酬等問題　繼續保持高壓！
  5. 爆密戀孫協志…夏宇童前男友是黃子佼！　3段轟動情史被挖出
  6. 全美善遺作《王的文字》台灣看得到！16年後再演宋康昊老婆
  7. 泫雅加碼「唇部特寫」嘴巴還是腫　新妝容再曝光！網驚：是JOKER
  8. 《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了
  9. 73歲奧斯卡影后變百萬網紅！狂po高齡「時尚穿搭」Q翻
  10. 認花錢走坎城紅毯　《美人心計》女星「不只是吃飯」曝潛規則

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366