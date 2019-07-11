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田口淳之介法庭告白：想繼續交往　小嶺麗奈激動「當場向他求婚」

記者蕭采薇／綜合報導

日本傑尼斯男團「KAT-TUN」的前成員田口淳之介因吸食大麻，和女友小嶺麗奈雙雙遭到警方逮捕拘留。11日兩人現身法庭，突然上演一場忘命鴛鴦戲碼。田口淳之介向女友告白：「即使這樣也想和小嶺繼續交往下去。」小嶺麗奈則說：「我想（和田口）結婚。」案情超展開。

▲▼田口淳之介和小嶺麗奈在法庭上互相告白。（圖／翻攝自日網）

▲田口淳之介和小嶺麗奈交往十年，吸毒被逮後在法庭上互相告白。（圖／翻攝自日網）

33歲的田口淳之介與38歲的小嶺麗奈地下情交往十年，今年五月日本厚生勞動省麻藥取締部因懷疑兩人持有大麻，在22日進入住家實施搜索，並以違反大麻取締法為由，將田口淳之介和小嶺麗奈雙雙逮捕。之後雙方各以日幣300萬元（約台幣88萬元），共600萬（約台幣176萬元）獲得保釋。

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全案11日開庭審查，此事關注的人眾多，法院還得在日比谷公園發放「旁聽券」，持券才能入席旁聽。兩人也現場上演一場「忘命鴛鴦」的感人戲碼，先前傳出小嶺麗奈為了宣示不再重犯的決心，因此決定和田口淳之介分手。

▲▼田口淳之介 台北演唱會LIVE TOUR 2018『DIMENSIONS』in TAIPEI。（圖／記者張一中攝）

▲田口淳之介出身傑尼斯，曾多次來台演出。（圖／記者張一中攝）

但在法庭上，田口淳之介向女友告白：「即使這樣也想和小嶺繼續交往下去。」小嶺麗奈當下也感動得當庭求婚：「他是我有史以來見過最溫柔的人。今後繼續交往的話我想結婚。」事實上，消息爆出後，不少粉絲和媒體都指向是小嶺麗奈帶著田口淳之介吸毒。

田口淳之介被捕後親自認了吸食毒品，並供稱：「我大概從10年前就開始吸毒。」這也意味著在他還在傑尼斯事務所時，就已經開始接觸毒品，而時間也正好差不多是他開始與小嶺麗奈交往的時候，警方也循線追查毒品來源。

▲田口淳之介因持有大麻被捕。（圖／翻攝自田口淳之介Instagram）

▲田口淳之介因持有大麻被捕。（圖／翻攝自田口淳之介Instagram）

田口淳之介上月7日交保後和小嶺麗奈一起走出東京灣岸署時，受到現場上百位媒體記者包圍。他眼眶含淚說：「我打從心底感到抱歉，今後我不會再碰毒品」，同時宣布即日起停止所有演藝工作，「我會用這段時間來反省贖罪」，最後更當場下跪20秒，現場掀起一陣騷動。

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田口淳之介, 小嶺麗奈, KAT-TUN

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