「一世代」連恩出道9年男人味爆棚　性感全裸入鏡「露屁照」粉暴動

記者蕭采薇／綜合報導

英國人氣天團「一世代」（One Direction）2016年宣布暫時解散，成員們各自單飛發展有成，25歲團員連恩（Liam Payne）當爸後更是男性賀爾蒙爆棚。近來他不但接下內褲代言廣告，還大方全裸入鏡，「露屁照」讓大批粉絲瘋狂。

▲「一世代」連恩大變身，性感男人味爆棚。（圖／翻攝自IG）



「一世代」2010年發跡，人氣風靡全球，卻在2016年宣佈暫時解散，成員們也各奔東西。3年過去，男孩們也長大成為男人，在2017年當爸的連恩如今更是男人味爆棚，不但練出好身材，眼神更是脫胎換骨般，散發性感魅力。

請繼續往下閱讀...

▲「一世代」剛出道時還相當稚嫩。（圖／CFP）

連恩不但因此成為全球女性心目中的男神代表之一，更跨足時尚界成功。近來接下內褲代言廣告不吝嗇展露好身材，大方全裸入鏡的「露屁照」更是引起轟動，在推特被瘋狂洗版。不少網友都表示：「這真的是以前『一世代』的連恩嗎？怎麼變得如此性感！」

▲連恩性感全裸入境，大方露屁。（圖／翻攝自IG）



連恩在2016年「一世代」休團後，與大10歲的女歌手雪莉兒（Cheryl）相戀，兩人相差10歲的「姊弟戀」戀情發轉迅速，女方很快就懷孕，於2017產下健康的男寶寶。不過兩人目前已經和平分手，他也正與49歲的英國傳奇超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）交往，並與雪莉兒仍是朋友，並一起撫養兩人的兒子。

▲「一世代」2013年宣布休團，至今仍有許多粉絲期待他們重組。（圖／CFP）