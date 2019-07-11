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朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓藝人朴有天因吸食毒品而遭檢方調查，2日初審判決出爐，他遭判有期徒刑10個月、執行2年緩刑、罰金韓幣140萬元（約台幣4萬元），近日恢復自由身的他也積極想走出吸毒案的陰霾。不過10日去爆出南韓三大電視台之一的MBC，將他列入禁演名單之中。

▲朴有天審判結果出爐。（圖／視覺中國CFP）

▲朴有天毒品案，7月初審判結果出爐。（圖／視覺中國CFP）

據韓媒報導，朴有天在五月就被列入MBC禁止出演名單，相關人士透露：「此次事件中，他因涉嫌毒品而引起社會爭議，在調查過程中被查出毒品而被拘留，因此他被正式禁止出演。」讓此事再次引起討論。

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▲朴有天提到對粉絲很抱歉忍不住哭了。（圖／翻攝自YTN NAVER TV）

▲朴有天提到對粉絲很抱歉忍不住哭了。（圖／翻攝自YTN NAVER TV）

不過對於這項消息，網路反應也相當不一。部分粉絲認為，朴有天已經多年沒有登上MBC的任何電視劇或節目，絕不是在今年5月才被列入黑名單，懷疑是MBC故意放消息，沽名釣譽炒熱度。但也有人表示，如果是真的，相當支持電視台的做法，因為公眾人物本來就該以高道德標準審視。

▲朴有天近況。（圖／翻攝自Twitter／rypaffo）

▲朴有天收到許多粉絲信件，表達支持和祝福。（圖／翻攝自Twitter／rypaffo）

朴有天2日開庭的時候，有許多粉絲一大早就去法庭外等候，聽到判決結果之後更放聲痛哭，他也是一提到粉絲就激動哽咽，並說著「對粉絲真的很抱歉」。弟弟朴有煥隔天在Twitter公開了哥哥的照片，圍繞在他周圍的都是粉絲送的卡片，經歷過吸毒案之後，還是有大批死忠粉絲支持。

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