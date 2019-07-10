超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？

記者蕭采薇／綜合報導

英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）在2015年公開出櫃，坦承自己是雙性戀，並在2018年爆出戀上夯劇《美少女的謊言》女主角艾希莉班森（Ashley Benson）。她上個月無預警在IG上曬出與女友的激吻片段認愛，台灣時間10日也爆出好消息，兩人已經在法國訂婚。

Ashley Benson And Cara Delevingne are engaged. They celebrated their engagement last night in Saint-Tropez. pic.twitter.com/vgContTlZG — pop polls (@poppoIIs) 2019年7月9日

根據外媒《People》報導，26歲的卡拉迪樂芬妮和29歲的艾希莉班森近日在法國聖特羅佩度假，慶祝她們約會一週年，兩人大方在街上擁吻，卡拉迪樂芬妮更被左手無名指更出現了戒指。有消息指出兩人已在台灣時間的9日互許終身。

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▲卡拉迪樂芬妮上個月才認愛艾希莉班森。（圖／翻攝自IG／卡拉迪樂芬妮）

雖然目前該消息都尚未獲得雙方經紀人證實，就已經有大批粉絲相當看好她們戀情開花結果，並紛紛送上祝福表示：「Love Wins！」但也有人覺得：「這對不是上個月才官宣，進度太快了吧！」