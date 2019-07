超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？

記者蕭采薇/綜合報導

英國超模卡拉迪樂芬妮(Cara Delevingne)在2015年公開出櫃,坦承自己是雙性戀,並在2018年爆出戀上夯劇《美少女的謊言》女主角艾希莉班森(Ashley Benson)。她上個月無預警在IG上曬出與女友的激吻片段認愛,台灣時間10日也爆出好消息,兩人已經在法國訂婚。

Ashley Benson And Cara Delevingne are engaged. They celebrated their engagement last night in Saint-Tropez. pic.twitter.com/vgContTlZG