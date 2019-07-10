ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到

記者蕭采薇／綜合報導

BL泰劇《愛情理論》由「泰腐劇」高人氣CP－Off、Gun主演，兩人在2016年《我的狗狗男友》就曾經配對，累積許多粉絲，《愛情理論》敘述好友變戀人、追夫火葬場的故事，第六集跟上演男男激情虐吻。不過這段畫面卻在泰國播出時被刪減，反而台灣才看得到。

▲▼BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

▲BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

《愛情理論》第6集中，Third（Gun飾演）假裝自己租屋出問題，藉口與Khai（Off飾演）展開兩人同居生活，但卻是看著花花公子Khai不斷帶女生回家，越多甜蜜的期待都只是帶來更大的失望。

請繼續往下閱讀...

▲▼BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

▲BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

終於在一個晚上，Khai喝醉回到家中，卻突然霸道的吻上Third。然而這卻不是一個甜蜜的吻，因為在這個猛烈的親吻後，根本就意識不清的Khai卻對Third喊著另外的女生說：「我愛小抛喔。」讓Third徹底心碎，淚流滿面的心想：「至少接吻的時候，你喊一次我的名字好嗎？」

▲▼BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

▲BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

Third決定就此離開Khai，也開始「追夫火葬場」超虐劇情。不過這段猛烈吻戲，在泰國播出時被剪掉了，倒是台灣LINE TV播出了無刪減版，因此反而吸引大批戲迷「朝聖」，意外得從台灣再紅回泰國，掀起熱烈討論。

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

推薦閱讀

「只要身體，心不帶走嗎？」　BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場超虐3金句

「只要身體，心不帶走嗎？」　BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場超虐3金句

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

15歲張元英大長腿「真人芭比照」瘋傳　關濾鏡⋯真實身材曝光網驚呆

雷／《怪奇物語》第三季結局爆大顆洋蔥　「最後兩分鐘」彩蛋有伏筆　

雷／《怪奇物語》第三季結局爆大顆洋蔥　「最後兩分鐘」彩蛋有伏筆　

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

蕾哈娜「唐朝風團扇、花鈿」登封面　零違和網讚：不愧是山東天后！

直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

直擊／《愛情理論》CP超甜放閃！　Off霸氣拉過Gun「直接親下去」

小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

小賈斯汀「土味情話」肉麻到經紀人飆粗口　網笑噴：果然雙魚座男孩！

行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

D.O.入伍一周「軍中合照流出」　名牌藏玄機⋯粉讚：不愧是敬秀！

D.O.入伍一周「軍中合照流出」　名牌藏玄機⋯粉讚：不愧是敬秀！

爆紅傳遭傑尼斯打壓　w-inds.橘慶太哀悼喜多川：您影響我很多

爆紅傳遭傑尼斯打壓　w-inds.橘慶太哀悼喜多川：您影響我很多

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

具惠善嫁對人：分開我會死！　把前男友寫成小說⋯老公反應暖炸

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」！演藝圈瘋傳1年…Apink初瓏：聽說有孩子

Jennie「畫白色眼影」超狂新妝容曝光！網戰翻：像翻白眼

華莎「沒穿內衣凸2點」現身機場　韓網一面倒支持：太帥了！

野生Angelababy帶小海綿玩迪士尼！　低頭顧娃…少了老公黃曉明

黃子佼捧「百萬聘金」提親！　孟耿如家拒收…聽小燕姐一段話差點落淚

離婚3年…爆祕交王心凌緋聞男友　「華航林依晨」說話了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

愛情理論, Off, Gun

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女兒單眼皮...詹惟中要她去整形「贏在終點」：不舒服就調整
  2. 朴有天「罰款台幣4萬」恢復自由身　爆求復出「遭MBC電視台封殺」
  3. 《鱷魔》90分鐘「瘋狂驚叫」！《移動迷宮》女主角使出洪荒之力求活命
  4. 超模卡拉迪樂芬妮「激吻女友」爆訂婚　網驚翻：上月才官宣！？
  5. 嫩版湯姆哈迪「4點全露」突破尺度！外媒：大開眼界
  6. 迴旋踢不夠看！　花蝴蝶飆海豚音…一開口「瓶蓋噴飛」
  7. 野生Angelababy帶小海綿玩迪士尼！　低頭顧娃…少了老公黃曉明
  8. BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到
  9. 《如懿傳》富察皇后變了！董潔演潑辣秘書「醉酒強吻總裁」
  10. 《大叔之愛電影版》部長失憶了！　命中註定2度愛上春田

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366