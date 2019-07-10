BL泰劇《愛情理論》追夫火葬場開虐！　唇戰激吻「泰版全刪」只有台灣看得到

記者蕭采薇／綜合報導

BL泰劇《愛情理論》由「泰腐劇」高人氣CP－Off、Gun主演，兩人在2016年《我的狗狗男友》就曾經配對，累積許多粉絲，《愛情理論》敘述好友變戀人、追夫火葬場的故事，第六集跟上演男男激情虐吻。不過這段畫面卻在泰國播出時被刪減，反而台灣才看得到。

▲BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

《愛情理論》第6集中，Third（Gun飾演）假裝自己租屋出問題，藉口與Khai（Off飾演）展開兩人同居生活，但卻是看著花花公子Khai不斷帶女生回家，越多甜蜜的期待都只是帶來更大的失望。

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▲BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

終於在一個晚上，Khai喝醉回到家中，卻突然霸道的吻上Third。然而這卻不是一個甜蜜的吻，因為在這個猛烈的親吻後，根本就意識不清的Khai卻對Third喊著另外的女生說：「我愛小抛喔。」讓Third徹底心碎，淚流滿面的心想：「至少接吻的時候，你喊一次我的名字好嗎？」

▲BL泰劇《愛情理論》上演虐心之吻。（圖／翻攝自LINE TV）

Third決定就此離開Khai，也開始「追夫火葬場」超虐劇情。不過這段猛烈吻戲，在泰國播出時被剪掉了，倒是台灣LINE TV播出了無刪減版，因此反而吸引大批戲迷「朝聖」，意外得從台灣再紅回泰國，掀起熱烈討論。