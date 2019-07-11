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楊丞琳羞笑「認定李榮浩3原因」甜炸❤　遠距5年終於嫁了：難得碰到這樣的人

記者田暐瑋／綜合報導

李榮浩11日34歲生日這天成功求婚楊丞琳！細數兩人交往5年來，從一開始的低調到後來公開放閃，但楊丞琳其實曾透露「對方長相不是她的菜」，反而是對身高和骨骼很有感覺，對於心動的原因其實很平凡，她露出甜蜜笑容說：「很難得可以碰到一個就是妳出門的時候，妳會問他這樣搭這雙鞋對不對的男生。」

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楊丞琳近期參加陸綜《心動的信號》第二季，在節目上大方暢談擇偶觀，她表示自己不是先看臉，而是注重身高和骨骼，並表示自己喜歡肩膀厚實的對象，「他的身高跟骨骼的狀態，是我很欣賞的。」對於李榮浩招牌的「小眼睛」，她則坦言：「在顏值上，他跟我過去一眼看上的完全不一樣。」間接透露對方不是她的菜，但現在非常接受這些特色，「顏值當然看習慣了，就挺好的。」

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▲楊丞琳欣賞李榮浩的原因。（圖／翻攝自微博）

▲楊丞琳欣賞李榮浩的原因。（圖／翻攝自微博）

至於對李榮浩心動的原因，楊丞琳多次大讚男方有智慧、EQ高，帶著有點害羞的表情說：「我真的覺得很難得可以碰到一個就是妳出門的時候，妳會問他這樣搭這雙鞋對不對的男生。」言下之意，對於能夠找到互相給意見、對生活有共鳴的另一半，她感到很幸福！

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

▲楊丞琳答應李榮浩求婚。（圖／翻攝自李榮浩臉書、記者張一中攝）

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