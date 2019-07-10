李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！　「摸胸交纏一夜玩2男」…搶酒瓶狂揮摔倒





圖文／鏡週刊

歷經酒後和運將互毆的李妍憬（原名李妍瑾），近年雖在螢光幕前較沉寂，但她的異性緣仍相當活絡！日前李妍憬被本刊直擊夜會3男，差不多喝掛的她，期間不斷對某位男性友人上下其手，一下摸臉一下伸進衣服內亂摳！最後由正牌男友護送她回家，也讓她低調已久的新戀情曝光。

李妍憬這2年大多在中國大陸發展，除了接活動和拍戲，還砸200萬元投資麻辣鍋，也跨足美妝領域賣面膜。今年初李妍憬上節目時透露，自己省吃儉用，還住甄莉家省房租，終於買下市價約1,500萬元的台北市15坪套房。李妍憬說這是她的第一間房，但每月要繳3萬8,000元的房貸，所以要努力好好賺錢，只是賺錢之餘，她還是不忘跟酒精為伍。





請繼續往下閱讀...

夜會三男 摸到仆街

日前本刊接獲爆料，有人目擊李妍憬和男友在台北市大安區酒吧喝酒，本刊趕抵現場時，發現除了李妍憬，還有3名男友人陪同！一行人坐在吧台區邊喝酒邊聊天，滿臉通紅、看來喝不少的李妍憬，不斷轉頭對右邊的鬍鬚男發動攻勢。李妍憬先是搭肩膀、互摸臉、摸頭，玩性大開後，她一把扯上鬍鬚男的頭髮，還伸手摸進男方的胸膛亂摳，幾乎要把人家的衣服扯開，接下來更上演「仆街」戲碼，兩個人從吧台摔倒在地！讓一旁友人看傻眼。

但李妍憬的正牌男友其實是坐她左邊的斯文眼鏡男，似乎是為了護送女友，他一整晚都只喝水、滴酒未沾。李妍憬跟鬍鬚男玩開時，還不忘轉頭跟男友來個深情對望，並使出拋媚眼調情招數，對著他眨眼眨到快抽筋。

貼心護花 磨蹭交纏

一行人離開後，男友亦步亦趨跟在李妍憬身旁護花。眼見四下無人，他一把將李妍憬摟進懷裡，她也順勢將頭靠在男友肩上磨磨蹭蹭，2人在暗巷交纏成人肉麻花捲，最後男友將李妍憬送回新北市永和家中後，自行離開，但他似乎發現本刊行蹤，不停在小巷中繞圈疑似甩車，最後消失在暗巷中。

選美出身的李妍憬，入行以來桃花始終旺盛，最知名的一段情是12年前與信交往，當時她一度遭誤認當小三而被罵翻，甚至因受不了輿論企圖吞藥輕生，之後分手也分得難看。不過去年信爆出被劈腿情變，李妍憬卻大方表示祝福，還在臉書po文，「鬧得沸騰的，祝你早日成家！女生遇到這種事情就會被同情，男生遇到這種事情就會被笑、被罵活該，真心希望你一切都好！」