「瓜哥被民視羞辱太久」！知情人士怒爆：掏錢補償來賓卻被說死要錢

獨家／「瓜哥真的被民視羞辱太久」　知情人士：掏錢補償來賓卻被說死要錢

▲胡瓜繼續主持《綜藝大集合》，卻被知名人士爆「太委屈」。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

胡瓜和民視的合約爭議長達兩年之久，事情看似落幕，主持《綜藝大集合》沒簽合約，做一集領一集，外傳胡瓜開高薪，他昨（16日）才說「歡迎民視拿錢侮辱我。」看似玩笑，其實身邊親友很不捨，直言：「瓜哥這兩年，真的被民視羞辱得太久了。」

胡瓜主持長壽節目《綜藝大集合》24年，不只成為民視招牌節目，也是鄉親最熟悉的生活娛樂。然而，在合約爭議期間，外界不斷傳出「胡瓜開高薪」、「胡瓜不肯退讓」等負面風聲。知情人士憤怒地表示，這兩年多來，一直都是有聲音在放話，將胡瓜形塑成一個貪婪的形象。

但是胡瓜根本沒有簽下新合約，從頭到尾爭論的也不是薪水，「如果瓜哥真的只看錢，以他的資歷與地位，大可以直接走人，何必留在這裡忍受冷言冷語？」除了名譽上的受損，節目製作環境的惡化更讓胡瓜心寒。

據悉，電視台近年降低製作成本，也影響到節目的道具品質。尤其《綜藝大集合》是外景遊戲節目，但做出來的道具，卻常常讓來賓暴露在受傷的風險中。胡瓜多次反映，都沒獲得改善。

▲胡瓜錄節目外景，最喜歡也最割捨不掉的，就是可以跟民眾面對面的機會。（華視提供）

而且，節目上藝人挑戰遊戲後獲得的紅包，還會被製作單位收回去，胡瓜為了體恤藝人的賣力，還會自拋腰包，用自己的主持費包回去給來賓，卻還被說成「死要錢。」

種種羞辱般地待遇，身邊的親友早就看不下去，苦勸胡瓜乾脆辭掉節目。但每一次提到離開，胡瓜總是陷入沉默。因為他真的捨不得，畢竟《綜藝大集合》錄影會下鄉，和離台北很遠的民眾們見面，這些熱情讓胡瓜很感動，他曾私下表示：「如果我走了，這群鄉親怎麼辦？他們等了這麼久，就是想在電視上看見這份熱鬧。」

這份為了電視和觀眾付出的心意，卻被利用來，當成吃定他的武器，即使是胡瓜這樣風光的綜藝大哥，落寞的委屈也只能留給自己。


