《一簾幽夢》男星隱婚糾葛再爆！　編劇揭他「片場遭女友捅一刀」

大陸50歲男星保劍鋒近日被女星黃慧頤爆料雙方曾隱婚、婚前曾出軌，掀起網友關注。而知名編劇汪海林17日更加入爆料，指稱保劍鋒在2002年拍戲時，曾遭當時的女友衝到現場「捅一刀」，原因僅是男方前一天沒接電話，感嘆這段糾葛過了20多年居然還沒完。

▲保劍鋒被黃慧頤爆料出軌、隱婚。（圖／翻攝自微博／保劍鋒、演員黃慧頤）

昔日劇組驚魂！汪海林爆料保劍鋒曾遭「背後捅刀」

汪海林透露，2002年在上海拍攝電視劇《真情告別》時，保劍鋒擔任男配角，沒想到某天拍攝中，突然有名女子衝進現場，往保劍鋒的背上捅了一刀，讓在場的工作人員全都看傻了眼。

▲▼黃慧頤公開和保劍鋒的舊照。（圖／翻攝自微博／演員黃慧頤）

竟因沒接電話釀禍？製片人揭露兇手身分是「小保女朋友」

汪海林表示，保劍鋒當時表現相當冷靜，什麼話也沒說，只是捂著傷口，自己步行去醫院縫針包紮，「製片人張慶跟我說，今天沒拍，小保的女朋友把他捅了。被捅的原因是，保劍鋒在前一天沒有接她電話。」而保劍鋒在完成包紮後，第二天就繼續回到片場拍攝。

汪海林雖然沒指名道姓，但事件時間點與黃慧頤自稱的結婚時間重疊，內容影射意味濃厚。他也感嘆：「20多年過去了，這事兒居然還沒完。」並虧說：「所以，男人再忙也一定要接女朋友的電話。」

▲汪海林發文。（圖／翻攝自微博／汪海林）