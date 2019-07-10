清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

記者田暐瑋／綜合報導

演藝圈潛規則屢見不鮮，一名童星出身的女演員被爆料年紀輕輕就遭媽媽安排「服務」某大亨，因此獲得許多代言機會，之後拍戲時，常被工作人員目擊和男星躲起來咬耳朵，諸多招蜂引蝶的行為被形容是「人人都好」，劇組從上到下都是「表哥表弟」。

這位女演員12、13歲就出道，長相漂亮又清純，還有個訂下婚約的藝人男友，男方並不是台灣人，來台發展後兩人因戲結緣，還在其他領域有很多合作，給外界恩愛美滿的印象，卻一度被控訴搶人所愛，引起不小議論。據悉，在她剛出道時，就跟同劇的男星常常躲在門後面或洗手間講悄悄話，多次被人目睹。

▲粘嫦鈺爆料女演員。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



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女演員因為長相甜美，曾被一個大亨看上，媽媽便把她送到大亨身邊「服務」，之後也透過這層關係得到許多代言機會，賺了很多錢，名嘴粘嫦鈺直言，這女演員就是太人人好了，劇組裡都是表哥表弟，許多工作人員都知道這些事，有人勸她收心，別再給藝人男友戴綠帽，但她卻脫口爆出男方私底下也是玩很大。

粘嫦鈺透露，這個藝人男友因為聽了太多人來碎嘴，常常暗自垂淚，久而久之情緒也被激到，索性自己也玩自己的，兩人的婚約已經有名無實，她直言：「應該是走不下去，應該是已經結束了，所以就繼續看下去。」

▲粘嫦鈺爆料女演員。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）