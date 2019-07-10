熊熊熱戀小7歲ABC天菜新歡！　連續48hrs甜蜜過夜爆「同居中」

娛樂中心／綜合報導

熊熊和張立東、KID屢傳緋聞，但感情生活始終沒著落，直到3月她才坦承有喜歡的人，且非常嚮往婚姻，近日就被拍到和一名身材高壯的男子甜蜜約會，還一起回到愛的小窩，處於同居狀態，而她的新對象就是在大陸小有名氣的ABC華裔男星杜天皓。

據《時報周刊》報導，6月24日熊熊工作結束返家後，1個多小時後又再次步出家門，身邊跟著一個黑衣口罩男，兩人下半身都穿黑色、戴黑口罩，巧妙做了情侶裝打扮，準備坐上Uber時，男方紳士地替她開車門，還扶著她的細腰讓女方上車，互動自然又親密。

▲熊熊被拍到和新男友甜蜜約會。（圖／翻攝自《時報周刊》）



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根據雙方接連2天都回到同一住處來看，熊熊正在這位新男友同居中，而這位新對象正是被柴智屏簽下的男星杜天皓，25歲的他是加拿大華裔，畢業於多倫多大學，和32歲的熊熊相差7歲，曾在電影《小時代》中飾演「衛海」打開知名度，之後又在《梔子花開》中演出「康健」，演藝重心放在大陸市場。

事實上，熊熊緋聞情史豐富，最有名的就是張立東和KID，但她強調彼此都是好朋友，絕對不可能發展成情侶關係，卻仍擋不住網友起鬨心態，在維基百科上多次把她的配偶欄改成張立東和KID，讓她哭笑不得。

熊熊3月招認現在身旁有「曖昧對象」，透過朋友介紹，和一位ABC男互相認識中，「因為之前喜歡的人都是不OK，所以要靠親友團鑑定，我很相信算命，所以也想要合他的生辰八字，但現在沒有到很熟，要八字太奇怪了。」她也說，現在32歲，想要有一個好歸宿，馬上閃婚也不無可能，結婚有了小孩想轉型，希望獲得媽媽、女性粉的歡迎。