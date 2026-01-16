《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸50歲男星保劍鋒在2007年因參演瓊瑤電視劇《又見一簾幽夢》打開知名度，近年也參與不少夯劇，包括《星漢燦爛·月升滄海》、《永夜星河》、《子夜歸》等。他日前被女星黃慧頤爆料雙方曾隱婚、婚前曾出軌，保劍鋒雖在第一時間表示要提告，但女方仍持續發出毀滅性證據，掀起網友關注。

▲黃慧頤自爆曾和保劍鋒結婚。（圖／翻攝自微博）

還原2001年秘密結婚細節！因男方婚前出軌「身形消瘦」

黃慧頤在14日的貼文中提到，大約於2000年時，保劍鋒在婚前出軌後認錯，特意飛到廣州在餐廳跪下求婚，承諾帶她去上海生活。兩人隨後於2001年8月28日正式登記結婚，隔天僅邀請男方父母與兩位青梅竹馬吃飯，「沒有任何儀式，沒有婚紗，更沒有婚禮。我給自己買了身上這條粉紅色裙子，摘取當天他買回來的玫瑰花一朵，別髮髻上而已。」她也指出，自己在照片中身形消瘦，是因為男方婚前出軌的打擊，「而從那時直到如今，我的瘦削大概是有增無減。」

▲▼黃慧頤分享和保劍鋒在一起時的照片。（圖／翻攝自微博／演員黃慧頤）

普吉島婚後旅遊照曝光！黃慧頤感嘆：退讓夠多卻沒活路

為了證實所言不虛，黃慧頤也分享了婚後與保劍鋒及其好友前往泰國普吉島旅遊的泳裝照。她感嘆：「現在看這泳裝照感覺自己好小的感覺，像是一個剛大學畢業的女孩，沉醉在初次稚嫩卻深沉的愛戀裡。」即便後來接受了感情失敗的結局，她原先的奢求只是希望在垂暮之年，仍能記起少女時期的心動，因此沉默多年不願發聲。然而，接踵而來的，竟是男方的切割聲明和撤資、檢舉。

▲▼黃慧頤和保劍鋒在普吉島蜜月。（圖／翻攝自微博／演員黃慧頤）

黃慧頤宣布全面反擊：這場糾紛不會就此結束

除了針對保劍鋒，黃慧頤也將矛頭指向追殺她多年的「黑粉頭子」，質疑對方為何能精確掌握她到保劍鋒家中、甚至知道保奶奶在世等隱私細節，身分令人起疑，「我很後悔，我在這樣洶湧的委屈與恨意裡，竟還為你留著半盞燈。我不想毀掉你事業！我自己也失去過事業，我知道這有多痛苦！但我想，從今天起，不會再退讓，也不會再後悔了。不會就這麼結束。」最後更曬出當初的結婚證，正式向保劍鋒宣戰。

▲黃慧頤曬結婚證。（圖／翻攝自微博／演員黃慧頤）

▲▼保劍鋒早前聲明。（圖／翻攝自微博／保劍鋒工作室）