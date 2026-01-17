ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡依林陸巡演「蘊藏傳統哲思」過審！
冷氣團南下急凍6天「跌破10度」
賈永婕爆瞎妹私訊老公！遭嗆女瘋子反擊了
蔡依林大陸巡演確定過審！　央視讚《PLEASURE》：巨蟒蘊藏傳統哲思

記者張筱涵／綜合報導

蔡依林全新世界巡迴演唱會《PLEASURE》日前於台北大巨蛋連唱3場，氣勢磅礡的舞台設計與敘事概念引發熱烈討論，卻也一度遭部分大陸網紅抹黑為「宗教宣傳」。不過風向很快出現逆轉，中央廣播電視總台官方帳號親自出面力挺，不僅高度評價演唱會舞台，更點名其中蘊含深厚的中國文化哲思，相關話題也迅速登上熱搜。

▲▼ 蔡依林。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林大巨蛋演唱會相當精彩。（圖／凌時差提供）

中央廣播電視總台央廣夢想官方帳號16日在抖音發文指出，蔡依林《PLEASURE》主題巡演已正式官宣，中國大陸多場演出順利獲批，間接證實到中國大陸巡演並未受到影響。官方更盛讚此次演唱會舞台設計「巧妙融入豐富的中國文化意象與技藝」，為近年華語流行演唱會中少見的高完成度作品。

▲▼蔡依林。（圖／翻攝自微博／鹿野子）

▲央廣夢想發文。（圖／翻攝自微博／鹿野子）

央廣夢想在貼文中詳細解析舞台概念，提到開場統領全場的「巨蟒」意象，蘊藏著生生不息的傳統哲思，同時也呼應中國神話中女媧靈蛇的形象；而這樣的東方神話元素，與蔡依林金曲〈美杜莎〉所延伸的西方神話故事彼此交織，以靈動的蟒身承載華夏傳說中的神秘氣韻，成功實現中西神話在當代舞台上的對話。

▲▼ 蔡依林。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林演唱會有許多大型道具。（圖／凌時差提供）

這番官方解讀一出，立刻引來網友熱烈討論，不少人直言「終於有人看懂演唱會在說什麼」、「這才是藝術層面的解讀」，也被視為對先前「邪教說」的有力反擊。

事實上，稍早有大陸抖音網紅「斯理亞」指控蔡依林演唱會中的巨蟒、金豬等舞台道具涉及宗教宣傳，相關言論在網路上發酵，對此，蔡依林大陸演唱會主辦單位已表態不排除提告。蔡依林演唱會音樂總監陳君豪也曾親自發聲，幽默回應爭議。

陳君豪表示，整場演唱會從音樂到視覺皆有嚴謹敘事邏輯，「每個道具、畫面、動物、聲音、舞蹈的詮釋都有其意涵」，但蔡依林並不希望給觀眾標準答案，而是邀請大家多刷幾次、自行探索。他更自嘲說：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武；如果演唱會真的有神秘獻祭儀式，我願意剷下我肚子肥肉上祭台。」

陳君豪也透露，《PLEASURE》幾乎全面改編演唱會編曲，融合電影配樂、古典、搖滾與舞曲元素，樂團成員多為新生代音樂好手，對能與蔡依林合作深感榮幸。他更直言，像蔡依林這樣等級的歌手，仍願意持續推出新作、並將整張新專輯大幅納入演唱會歌單，令人由衷敬佩。

▲▼蔡依林　陳君豪。（圖／翻攝自Threads／howe_howe_howe）

▲陳君豪發文。（圖／翻攝自Threads／howe_howe_howe）

隨著央視官方出面背書，《PLEASURE》演唱會的藝術定位與文化內涵獲得高度肯定，也讓外界普遍認為，蔡依林赴大陸巡演「並無實質阻礙」。

蔡依林巡迴演唱會大巨蛋央視

