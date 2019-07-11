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壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」：餓好久了！　網怒爆「和白甜女星有過一腿」

記者田暐瑋／綜合報導

香港警界爆出約砲醜聞，該名任職於深水埗警署的警員外型陽光帥氣，卻被踢爆在網路上私約一名大胸女孩到警署「約砲」，鹹濕對話曝光後引起譁然。有網友肉搜該名警員的背景後發現，他曾和香港氣質女星袁澧林交往過，拖累袁澧林的社群網站也湧入大批網友砲轟。

有網友10日在香港某論壇爆料，一名深水埗警署的警員在交友APP上邀請女方到警署裡一夜情，還曝光了一連串內容露骨的對話記錄，不只稱讚女方胸部大，還說自己餓很久了，其中該名警員叮囑女方衣服要穿保守一點，在警署內才不會引人側目，其實一開始警員還謊稱自己是消防員，最後在女方的層層逼問下，才坦承警員身分，藉此囂張把妹。

▲香港警察約砲，和女星有過一段情。（圖／翻攝自香港01、頭條日報）

▲香港警察約砲，和女星有過一段情。（圖／翻攝自香港01、頭條日報）

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▲香港警察約砲，和女星有過一段情。（圖／翻攝自香港01、頭條日報）

▲香港警察約砲對話曝光。（圖／翻攝自香港01、頭條日報）

醜聞曝光後，網友肉搜出該名警員的真實身分，連帶過去的經歷都被一一起底，有人發現警員在大學時期曾和有「文青女神」之稱的香港氣質女星袁澧林有過一段情，且他頻頻出入對方宿舍，肉麻情書也都被挖了出來。

袁澧林的社群網站瞬間被大批網友湧入，許多人都保持著看好戲的心態，訕笑問她：「那個警察是不是也有帶你去警署裡玩玩？」據《香港01》報導，經紀人出面代為坦承她和約砲警員的確有交往過，但時間非常短，現在已經沒有聯絡。

▲香港警察約砲，和女星有過一段情。（圖／翻攝自香港01、頭條日報）

▲香港警察約砲，和女星袁澧林有過一段情。（圖／翻攝自袁澧林IG）

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