剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

記者潘慧中／綜合報導

A-Lin日前被週刊爆料，與結婚19年、大8歲的球星老公黃甘霖再傳婚變，婚姻狀況掀起粉絲關注。巧合的是，她最近上節目與林宥嘉一同翻唱順子的《I'm Sorry》後坦言，合作過程中哭了很多次，「很難過。」她事後也在微博轉發這則影片，並有感而發地說：「我想有的時候，說一聲I'm sorry比我愛你有用。」

▲A-Lin和黃甘霖近年鮮少同框。



A-Lin近日在陸綜《聲生不息·華流季》與林宥嘉攜手合唱經典歌曲《I'm Sorry》，深情的演繹不僅感動全場，連她自己也坦言當下確實被歌曲情緒深深觸動。談及演唱時的心境，她直言想到了感情相關的過往，「這首歌其實有一種對於過去的感受，你知道愛情嘛，總會有難過的時候。」

▲▼A-Lin最近與林宥嘉一同翻唱順子的《I'm Sorry》。



這份濃烈的情感並非僅止於舞台上，主持人還在現場爆料，A-Lin早在飛機上聆聽歌曲DEMO時，就已經忍不住哭了出來。對此，她也進一步坦言，在準備這次合作的過程中其實哭了不少次，「就是那種很釋懷的感覺，好像在跟對方說抱歉，我曾經那麼愛你。」

▲A-Lin事後也在微博轉發這則影片，並寫下「我想有的時候，說一聲I'm sorry比我愛你有用」。



至於對這首歌如此有感的原因，A-Lin解釋，是因為加入了林宥嘉獨特的嗓音，讓整首歌的層次與情緒更加飽滿，「會讓感傷又多加一些，我相信大家聽到應該也會跟我一樣，很難過、很痛。」兩人的神仙組合完美詮釋了歌曲中的遺憾與釋懷，讓這段演出成為節目中的一大亮點。