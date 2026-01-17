ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」
最容易是媽寶的三大星座！
啦啦隊女神認「險遭跟蹤到家」
華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

記者潘慧中／綜合報導

知名主持人黃豪平近日受邀主持華碩尾牙，現場眾星雲集，包括天后A-Lin與搖滾天團動力火車皆受邀演出。他在社群平台分享了現場發生的趣事，還發揮了「聽前面想後面笑點」的主持功力，將台下員工發生的烏龍插曲，轉化為後續訪問的笑料。

▲▼A-Lin。（圖／翻攝自Threads／smaljohn）

▲黃豪平分享主持趣事。（圖／翻攝自Threads／smaljohn）

還原當時情況，A-Lin在台上演出時，眼尖發現台下有觀眾利用手機跑馬燈應援，卻不小心拼錯名字。對此，她不但不生氣，還直接笑說：「那個，底下這位朋友，你手機把我名字寫錯了，我是Alin，你寫成A-Line。」直接在台上糾正粉絲的逗趣模樣，讓現場笑聲不斷。

▲▼A-Lin。（圖／翻攝自Instagram／lulin168）

▲▼A-Lin發現名字被寫錯的反應超大器。（圖／翻攝自Instagram／lulin168）

▲▼A-Lin。（圖／翻攝自Instagram／lulin168）

隨後輪到動力火車登場訪問時段，黃豪平立刻將稍早的「A-Line」梗拿出來運用，並對著台下說：「剛才那位朋友，寫成A-Line的，我怕你太興奮，我要檢查，我怕你寫成動刀火車。」成功炒熱現場氣氛。

▲動力火車也是表演嘉賓之一。（圖／華研國際提供）

除了幽默串場，黃豪平在訪問動力火車時也感性提問，「你們是許多人的青春歲月，現在又在這個新世代成為許多人的青春，你們怎麼做到的？」沒想到尤秋興聽完後，展現一貫的自信與幽默回答：「啊我們就一直很強啊。」這句霸氣又真實的回應，也讓黃豪平印象深刻。

