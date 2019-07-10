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館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」…狂飆13分鐘酸爆

記者田暐瑋／綜合報導

館長（陳之漢）先前在直播中點名天王吳宗憲是假愛台，引起雙方隔空開火，吳宗憲更放話：「等我反撲你會受不了！」希望能停止戰火，館長9日在直播中正式向吳宗憲道歉，更自黑是「台灣賤畜」，最後仍強調：「我什麼都賣，我就是不賣國，對不起。」

館長9日開直播談及和吳宗憲之間的紛爭，得知對方放話要反撲，他諷刺回應：「反撲？是叫解放軍坦克車，還是流氓給我開槍，你要反撲什麼，你要過來抱我嗎？那可能會被我打死喔。」更自嘲是三流直播主，跟藝人比起來只是垃圾、只是一個台灣賤畜，不比吳宗憲身價2、30億元，「我不值得你撲什麼撲，幾億身價的人啊，我是什麼毛，是一個白癡。」

▲館長反擊吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長反擊吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

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不只如此，館長也向吳宗憲道歉，「我鄭重跟我們憲哥道歉，我的身分不應該去批評你，我不是咖。」但隨後又表示就算要批評，也要等做到比吳宗憲還大咖的主持人才行，更諷刺地說：「我又不是跪著賺錢，我怎麼做得到呢？」他語帶痛心強調自己什麼東西都賣，但就是不賣台，「人有所為有所不為，我不是針對憲哥，我沒有針對任何人。」雖然表面看似認錯，其實是再次強調自己立場，贏得許多粉絲支持。

面對近來和館長的口水戰，吳宗憲9日出席活動時表示，台灣需要更多的包容，不該只有口水戰，兩岸需要和諧，不該挑撥，「不要無的放矢地說去中國大陸撈錢，這樣就胡說八道了，不要這樣，這對真心奉獻的人不公平，我的FB現在變成多方論戰的地方。」

▲館長反擊吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

▲館長反擊吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

至於和館長之間是否之前有恩怨？吳宗憲強調沒有，「他沒有對不起我，也不需要道歉，他說我是紅色藝人，沒有啊！我到中國大陸賺錢是1987年去的，當時第一場演出在福州，我在31年前是去蹭熱度，台灣只有一個Jacky Wu好嗎？好好支持他，不要再譙我了，等我反撲你會受不了。」

▲館長反擊吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長／翻攝自吳宗憲臉書）

▲館長反擊吳宗憲。（圖／翻攝自吳宗憲、館長臉書）

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