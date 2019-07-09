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阿翔停工後節目福利超好！　「4女星晃渾圓雪球」…網眼尖抓到：他手碰到胸

記者田暐瑋／綜合報導

阿翔（陳秉立）爆發婚外情後，和謝忻雙雙暫停演藝工作反省謝罪，他在停工前的節目《綜藝新時代》則是繼續把存檔集數播完，最新一集中和4位火辣女星在泳池邊戲水，4女星穿著爆乳比基尼展現前凸後翹好身材，有眼尖網友發現在遊戲過程中，他的手不慎碰到女星的胸部，引起一陣抨擊聲浪。

阿翔停工前錄製的《綜藝新時代》繼續播出，最新一集中，小優、蔡小潔、黃沐妍、張家瑋大方穿上比基尼秀出好身材，只見4人前凸後翹，尤其是有「真人娜美」之稱的張家瑋，一出場就扭動身軀大彎腰，雙峰呼之欲出，引爆全場男性瘋狂。

▲阿翔停工後節目。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

▲小優、蔡小潔、黃沐妍、張家瑋大方穿上比基尼。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

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在遊戲過程中，張家瑋穿著合身上衣，上圍的豐滿形狀看得一清二楚，在55分22秒時，她為了扶張立東能穩穩坐在阿翔的身上，整個人奮力舉起手撐住，背眼尖網友捕捉到阿翔的手不小心碰到她的胸前，引起一陣討論，「感覺有點故意去碰」、「家瑋感覺就退開的樣子了」。

阿翔在爆發偷吃風波後，手上主持的民視《綜藝大集合》、《綜藝新時代》和三立《國光幫幫忙》等受到影響，致電《綜藝大集合》、《綜藝新時代》節目製作人電話未回，三立則表示：「阿翔會是暫時請假的狀態，不確定他會請假多久，目前也沒有計畫邀請其他新主持人選。

▲阿翔停工後節目。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

▲阿翔的手不小心碰到張家瑋胸部引起討論。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

而阿翔和謝忻所屬經紀公司「時代創藝」同步發表聲明，「時代創藝鄭重宣布，公司旗下藝人阿翔與謝忻，即日起，兩人演藝工作全面停工，各自反省檢討，再次向社會大眾表達最深的歉意。」

新聞事件爆發後，傳出許多代言廠商抗議，時代創藝莊老闆會後受訪被問到此題，僅表示，「這個我們會盡最大善意和廠商溝通協調，也有聯絡中。」至於會合請浩子陪伴出席，莊老闆則說，「兩人其實默契很好，平常雖然不聯絡，但那是因為興趣不一樣，不是不合。」網友也高度稱讚浩子是神隊友，替阿翔緩頰。

▲阿翔停工後節目。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

▲阿翔停工前錄製的新節目。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

▲阿翔停工後節目。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

▲55分20秒開始。（影片來源：民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments）

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阿翔, 謝忻, 浩子, 浩角翔起, 謝忻阿翔, grace

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