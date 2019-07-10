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楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！　尷尬垮臉「走光舊照瘋傳」：bra全看光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星楊冪長相甜美，不但擁有D罩杯魔鬼身材，一雙招牌的纖細長腿，更是讓許多粉絲稱羨不已。近來有微博網友翻出她剛出道不久的黑歷史，在某場活動上被粉絲扯掉低胸洋裝，裸色內衣瞬間走光，被旁人看得一清二楚，她臉色鐵青趕緊把衣服拉回來，卻早已被拍下這震撼一幕。

▲▼聽到「發福」登熱搜　楊冪霸氣說話了。（圖／翻攝自微博／）

▲楊冪身材其實超有料。（圖／翻攝自微博／楊冪）

微博上近日瘋傳楊冪在剛出道不久時，曾出席一場巡迴活動的走光照片，當時粉絲能和她近距離互動，她穿著低胸連身裙，豐滿北半球呼之欲出，過程中她多次用手調整，但接著卻有一位疑似是粉絲的女子，因為太過激動，手一拉就把她的裙子扯掉，內衣全被看光光，傲人上圍引起一陣熱烈討論。

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眼見春光外露，楊冪臉色瞬間尷尬鐵青，反應超快把衣服往上拉，但一旁女粉絲還繼續露出笑容，她最後也展現高EQ，絲毫不跟對方計較，好個性讓人佩服不已，卻也讓不少粉絲心疼：「小姐姐這是受委屈了！」

▲楊冪走光舊照瘋傳。（圖／翻攝自微博／alicsafeng）

▲楊冪走光舊照瘋傳。（圖／翻攝自微博／alicsafeng）

楊冪其實身材超有料，但S曲線全是靠後天努力養成，她曾曾透露每次進食都很有原則且規律，不太會因為什麼特殊情況而破例，每天以少量多餐的方式取代三餐，每次進食以八分飽為主，每一餐之間的空檔如果嘴饞，會以水果、乳酸飲料取代高熱量零食，滿足口腹之慾的同時還能補充營養。

還有一個重點，那就是遵守3低原則，低油、低糖、低鹽，一方面減少脂肪攝取，鹽分攝取降低也能減少身體負擔，同時搭配蛋白質食物，蛋白質容易有飽足感，正好藉此抑制食慾，同時楊冪還會仔細記錄每天吃的食物，藉此控制食量。

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