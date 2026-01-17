玖壹壹春風台74出車禍「A到賓士」挨酸肇逃　不忍揭真相：已去警察局

記者蔡琛儀／綜合報導

玖壹壹成員春風近日透露自己在台中台74線快速道路發生車禍，不慎追撞前方賓士，對方不僅沒發火，反而體諒春風的工作行程，選擇自行處理並讓他先走，而春風事後透過網路盼能找到對方好好負責，一樁暖心事卻被酸民質疑是「肇逃」，還問他為何不報警。對此，春風在社群平台發文還原整起事件的來龍去脈。

▲玖壹壹春風日前開車發生小車禍 。（圖／翻攝春風IG）

春風霸氣表示，「看一堆人在網路上靠北，怎不報警的幹嘛幹嘛的，肇事逃逸啊唅小的，我在這一次回好了！」春風坦言，事發當時正值傍晚六點大塞車時段，他在閘道口不小心「碰到」賓士車尾巴，雙方隨即下車察看。他強調當時兩人態度都非常客氣，但因為他急著趕去上班，加上兩人都不想在尖峰時段叫警察、讓後方交通更塞，春風便主動留下電話，承諾：「車子的部分，我一定幫忙弄好！」展現男子漢負責任的一面。

沒想到，賓士大哥的反應卻讓春風愧疚不已。春風透露，對方不但沒生氣，還笑著說：「免啦！免啦！我自己來，大家有緣你趕快去上班。」超大器的反應讓春風深受感動，事後更是急著在網路尋人，他也前往警察局詢問，「警察說只能讓大哥來聯繫我，大概是這樣，謝謝關心。」並非外酸民指稱的肇事逃逸。

▲玖壹壹春風發文還原車禍過程 。（圖／翻攝春風IG）

春風發文後，果真有認識該名賓士車上乘客的網友來留言，表示開車的是朋友的老闆，已經截圖傳給對方，春風也禮貌回應：「可以請他打給我，或私訊我IG，感恩，謝謝。」網友也紛紛直言：「當事者沒事，就網友有事」、「就酸民話最多」。