蔡依林陸巡演「蘊藏傳統哲思」過審！
冷氣團南下急凍6天「跌破10度」
賈永婕爆瞎妹私訊老公！遭嗆女瘋子反擊了
徒手爆人頭！克里斯汀貝爾化身「最帥科學怪人」　邪魅氣場護愛：帥到想被抓

記者蕭采薇／綜合報導

以「變色龍」演技聞名的奧斯卡影帝克里斯汀貝爾（Christian Bale），每一次推出新作都像是在玩「換臉」！他在全新懸疑驚悚大片《科學新娘！》（The Bride!）中化身文學史上最著名的怪物「科學怪人」。狂放不羈的嶄新造型亮相，為了守護愛人更在鏡頭前徹底失控，徒手抓起惡漢頭顱往石牆砸去，瞬間「爆頭」的兇狠畫面讓影迷看得血脈賁張，更被封為「大銀幕最帥怪人」。

▲《科學新娘！》影帝克里斯汀貝爾再變身！化身狂放「科學怪人」暴力護妻。（圖／華納提供）

▲《科學新娘！》影帝克里斯汀貝爾再變身，化身狂放「科學怪人」暴力護妻。（圖／華納提供）

影帝克里斯汀貝爾再變身！化身狂放「科學怪人」暴力護妻

克里斯汀貝爾過去在《蝙蝠俠》展現英姿，這次在《科學新娘！》則展現出危險而迷人的邪魅氣場。預告中，他飾演的科學怪人不再只是笨重的怪物，而是一個充滿偏執情感、為了愛情不惜與全世界為敵的孤獨靈魂。

▲《科學新娘！》影帝克里斯汀貝爾再變身！化身狂放「科學怪人」暴力護妻。（圖／華納提供）

▲克里斯汀貝爾在《科學新娘！》則展現出危險而迷人的邪魅氣場。（圖／華納提供）

這對亡命鴛鴦在1930年代的芝加哥展開一段顛覆想像的禁忌之戀。克里斯汀貝爾與他親手創造出的「科學新娘」潔西伯克利（Jessie Buckley），為了逃避社會的審判，踏上一場既血腥又浪漫的逃亡之旅，情感張力極其強烈。

翻轉經典！瑪姬葛倫霍打造「暴走新娘」　潔西伯克利哥德造型超殺

導演瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）這次演而優則導，大膽翻轉了1935年經典電影《科學怪人的新娘》中新娘總是「噤聲」的形象。潔西伯克利在片中以濃郁的哥德風妝容現身，黑色墨線勾勒嘴角搭配凌亂長髮，時而低聲嘶吼、時而持槍震懾全場，展現出比科學怪人更狂烈、更具破壞力的自我意識。

▲《科學新娘！》影帝克里斯汀貝爾再變身！化身狂放「科學怪人」暴力護妻。（圖／華納提供）

▲《科學新娘！》潔西伯克利在片中以濃郁的哥德風妝容現身,黑色墨線勾勒嘴角搭配凌亂長髮。（圖／華納提供）

導演表示，她希望能透過這部片，重新詮釋一個擁有強烈靈魂、甚至能顛覆世界秩序的女性怪物。這對亡命鴛鴦在片中遭到由彼得賽斯嘉（Peter Sarsgaard）、潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）飾演的偵探搭檔死命追捕，交織出前所未見的驚悚犯罪故事。

家族總動員！傑克葛倫霍、潘妮洛普加入「科學怪人宇宙」

《科學新娘！》不僅是經典改編，更是瑪姬葛倫霍導演生涯規模最大的作品。為了這部片，她甚至動用了超強大的「家屬應援團」，除了找來曾在《蝙蝠俠：黑暗騎士》合作過的克里斯汀貝爾擔綱主演，連親弟弟傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）以及丈夫彼得賽斯嘉都參與演出。

▲《科學新娘！》影帝克里斯汀貝爾再變身！化身狂放「科學怪人」暴力護妻。（圖／華納提供）

▲《科學新娘！》重新詮釋一個擁有強烈靈魂、甚至能顛覆世界秩序的女性怪物。（圖／華納提供）

此外，卡司更集結了奧斯卡影后安妮特班寧（Annette Bening）與西班牙女神潘妮洛普克魯茲，如此豪華的陣容，被影評人視為 2026 年最具野心的類型電影。

▲《科學新娘！》影帝克里斯汀貝爾再變身！化身狂放「科學怪人」暴力護妻。（圖／華納提供）

▲《科學新娘！》不僅是經典改編，更是瑪姬葛倫霍導演生涯規模最大的作品。（圖／華納提供）

《科學新娘！》故事描述孤單的科學怪人請求尤弗尼斯博士（安妮特班寧 飾）為他創造伴侶，兩人聯手讓一名被謀殺的年輕女子復活，卻引發了一場關於謀殺、著魔與激進文化的失控風暴。本片將於3月4日全台 2D、IMAX 同步上映。

 

