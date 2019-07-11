彰化魔樹3個月吊死2人！　村民害怕不准送肉粽…挖除同地長出新樹「再爆慘劇」

記者田暐瑋／綜合報導

「送肉粽」是民間除煞儀式，一般都是彰化以南地區有此習俗，且路線經過的住戶都不能外出，否則就會沖到。但總有人不信邪，15年前彰化某公墓裡的一棵魔樹3個月內吊死了2個人，資歷16年的法師正準備要送肉粽時，被拿著棍棒的居民團團包圍，堅持不給過路，只答應現場燒毀，怎料15年後同地點又長出一棵樹，再度發生不可挽回的恐怖事件。

彰化一處公墓在15年前曾接連發生上吊事件，3個月內在同一棵樹上吊死了2個人，為了去煞解怨，跳鍾馗資歷16年的臥雲法師找了吊車到現場，把這棵魔樹連根拔起，正當吊車準備運走時，所有工具及車輛突然同時間故障，工作人員緊急通報後，法師立刻畫符現場鎮壓，一切才恢復正常。

▲臥雲法師分享送肉粽。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）



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就在準備送肉粽儀式時，該村村民突然拿著棍棒衝了過來，把法師一行人團團圍住，原來是村民擔心過程中會沖煞到整個村莊，堅決反對法師送肉粽，最後村長只答應用火燒毀繩子了事，法師無可奈何之下只好照做，但也提醒：「現場燒掉，並沒有送出去。」

就這樣安然過了15年，沒想到原本魔樹長的位置又長出一棵新樹，前陣子又有一個人吊死在樹上，慘劇繼續輪迴，法師搖頭：「這就是抓交替。」這段過程聽得主持人利菁毛骨悚然，法師解釋，上吊的人因為「頭不到天，腳不到地」，冤氣最重，一定要用海水來淨化除煞，而如果民眾擔心送肉粽隊伍經過自家門口會沖到，事後只需請法師來淨化即可，解除死者冤氣才能避免憾事再發生。

▲臥雲法師分享送肉粽。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

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