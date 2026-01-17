洪詩幫失智公公「把屎把尿」　大伯致謝舊文被翻出…網：值得疼

記者蔡宜芳／綜合報導

李運慶在2023年娶回洪詩，婚後育有兩個女兒，一家四口相當幸福美滿。而他的哥哥李運泰曾在去年發文向弟媳洪詩道謝，該篇貼文近日再被網友翻出，眾人紛紛讚說「她值得你們疼愛」。

▲洪詩在2023年嫁給李運慶。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

李運泰透露，當初弟弟求婚消息一出，許多朋友都私訊他說「女神被追走了」，他才驚覺弟媳洪詩在以前有多受歡迎。李運泰坦言，在弟弟40歲還沒結婚前，他對「圈內女友」的印象有些刻板，認為女星大多都會選擇嫁給有錢人，「到底誰會想跟我弟常相廝守？我當時是覺得我弟這輩子應該結不成婚了，反正讓爸媽抱孫子的任務我已先達標，你要繼續在圈內談戀愛就互相取暖玩玩唄～」沒想到實際認識洪詩後，深受對方善良又單純的個性打動，徹底改觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

零怨言照顧病父！洪詩「把屎把尿」視公公如親生父

李運泰提到，父親過去對家裡兩個兒子都是軍事化教育，性格孤傲且患有嚴重躁鬱症，對家人而言是最高壓的惡夢。近年父親因摔斷腿且失智，照顧壓力巨大，孝順的弟弟選擇同住照顧。令李運泰震撼的是，洪詩在與弟弟交往期間，便主動分擔重任，「是真正的照顧，把屎把尿按摩那種。」即使李爸爸生氣、鬧情緒，洪詩也從不顯露不悅，還溫柔表示：「老人都一樣、都很可愛想法也很簡單，其實家裡熱熱鬧鬧也很好，而且我喜歡你們一家人感情凝聚的氣氛。」讓李運泰十分感動。

▲▼李運泰分享洪詩照顧爸爸的畫面。（圖／翻攝自李運泰Threads）

卸下明星光環過真實生活！洪詩私下省錢「沒品牌迷思」被讚爆

除了孝順，洪詩質樸的價值觀也讓李運泰讚譽有加。李運泰表示，他觀察到弟媳非常會幫弟弟省錢，不僅沒有過多的物質需求和品牌迷思，更堅持「一切夠用就好」的簡單生活，「我朋友口中的女神、螢光幕前光鮮亮麗的漂亮女孩，從來沒有被充滿誘惑的環境模糊了自己的價值觀、過著真實自在的生活。」因為洪詩，他也對姪女們未來的成長充滿信心，直說：「我光想到她們倆未來精緻的臉蛋、品格的養成和善良的內在，所有的模板就是他們的親媽媽洪詩，光想到這，我對一切就是充滿祝福。」