《男公館》張立昂翻轉霸總變「最帥媽媽桑」　小樂現場狂做30下伏地挺身

由陳奕首度擔任製作人、集結超強男神團的台灣影集《男公館》，17日於台北正式成立「男公館王牌會」並舉辦粉絲見面會。主演群張立昂、陳奕、吳思賢（小樂）、周予天、羅宏正、石知田全體出動，現場首播3分鐘震撼片花，不僅5位男公關大秀精壯好身材，一向飾演「霸總」的張立昂這次竟翻轉身分，化身全場「最帥媽媽桑」，讓粉絲尖叫聲幾乎掀翻屋頂！

▲《男公館》主演群，（左起）羅宏正、陳奕、石知田、張立昂、吳思賢（小樂）、周予天全體出動，現身粉絲見面會。（圖／《男公館》提供）

張立昂不演霸總變「領班」 5公關「大肌肌」全露驚豔全場

在首次公開的3分鐘片花中，飾演男公關的陳奕、小樂、周予天、羅宏正、石知田展現了極致的「視覺誘惑」，好身材一覽無遺。而最令觀眾驚喜的莫過於張立昂，這次他不再是高冷的執行長，而是轉身成為身材最好、最稱職的「媽媽桑（男領班）」。張立昂透露，這次的角色是非常特殊的存在，不僅要有魅力，更要具備管理這群王牌公關的強大氣場。

▲《男公館》主演群現身「男公館王牌會」粉絲見面會。（圖／《男公館》提供）

百位明星瘋傳！何潤東、溫昇豪驚喜現身 卡司強到不科學

《男公館》的強大號召力不只在於主演，短短 3 分鐘片花中竟隱藏了超過32位大牌明星，包括何潤東、李國毅、溫昇豪、王彩樺、任容萱等人一一閃過，星光閃爍程度堪比頒獎典禮。

▲《男公館》石知田、張立昂玩默契遊戲。（圖／《男公館》提供）

更誇張的是，今晚7點片花一上線，演藝圈近百位明星好友紛紛同步轉發力挺，名單包括張鈞甯、徐若瑄、炎亞綸、宋芸樺、蔡淑臻、周興哲、劉品言等，豪華的「轉發大軍」瞬間在社群媒體引發核彈級討論，網友驚呼：「這部戲的人脈也太可怕了吧！」

小樂現場狂做30下伏地挺身！香港鐵粉跨海追星求擊掌

在「王牌會」成立活動中，演員們與粉絲近距離互動玩遊戲，考驗彼此默契。為了回饋粉絲，小樂（吳思賢）更是誠意滿滿，在全場要求下直接帥氣倒地，現場熱血完成了 30 個伏地挺身，體力驚人讓台下快門聲按不停。

▲《男公館》周予天、羅宏正玩默契遊戲。（圖／《男公館》提供）



現場不僅有台灣粉絲，更有遠從香港飛來台北的鐵粉，製作人陳奕代表劇組感謝大家：「這部戲走過東京、香港、釜山、新加坡，今天終於回到台北。」活動最後，主演群與粉絲面對面擊掌，並承諾在影集正式上映時，大家會練回拍攝當下的「巔峰身材」與大家見面。《男公館》3分鐘完整版片花將於官方 IG、FB及YouTube全面上架。

▲《男公館》吳思賢（小樂）、陳奕玩默契遊戲。（圖／《男公館》提供）