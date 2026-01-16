韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

記者蔡宜芳／綜合報導

籃球運動員出身的南韓演員吳承煥，近日在網路節目上坦露6年前因意外癱瘓，分享自己如何從籃球員與演員的夢想中，跌入人生的低谷，又再度堅強面對未來的過程，引發外界關注。

▲吳承煥在6年前因滑倒而癱瘓。（圖／翻攝自Instagram／woonipasta）

吳承煥在朴維主持的YouTube頻道「Weracle」中透露，他在6年前的一個冬日，工作結束回家時，不慎在公寓社區結冰的花圃附近摔倒，「我是頸部後方著地倒下的，受傷後人生的方向發生了很大的變化。」這場意外導致他頸椎第5、6節受損，「記得運動退役後我非常努力準備演戲，但受傷後覺得一切都崩塌了。受傷後真的很痛苦，受傷後的6個月到1年左右，感覺與世隔絕，一句話也不說，就只是獨自一人不斷想著『我能這樣活下去嗎？』。」

父母鼓勵成復健動力！不願「消費病情」堅持不露輪椅直播

在最絕望的時刻，吳承煥的父母成為了他最重要的支柱。他表示，當時原本沒有努力復健的動力，但父母對他說：「如果要繼續活下去，就不要放棄，試試看能做到什麼程度。」這番話讓他重拾鬥志，甚至連覺都不睡地瘋狂復健。目前他的右腿已好轉許多，但左側仍像偏癱一樣不便。

目前轉型成為創作者的他，創下韓國TikTok直播第一名的亮眼紀錄。不過，他在鏡頭前總刻意不露出輪椅，「因為怕別人看到我生病的樣子會想說『利用生病來做直播』，所以我不露出那些，就那樣進行直播。」

▲▼吳承煥分享復健的心路歷程。（圖／翻攝自YouTube／위라클 WERACLE）

從絕望到韓國直播第一！追隨朴維腳步傳遞身障正能量

吳承煥也提到，同樣過著輪椅生活的朴維，給了自己很多靈感，看著對方的影片讓他產生「我也能像哥哥一樣完成所有事情」的信心，未來也希望能持續為身體不便的人們傳遞正能量。