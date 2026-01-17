「美乳女神」席德妮史威尼變身「肌肉拳王」　捏鼻狂灌高蛋白：像戒斷一樣！

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢新一代「性感女神」席德妮史威尼（Sydney Sweeney），在全新傳記力作《絕地反擊》（Giant）中，挑戰飾演美國傳奇女拳擊手克里斯蒂馬丁（Christy Martin）。為了重現這位首位登上《運動畫刊》封面的拳壇開拓者，席德妮不僅練出一身強健肌肉，更在殺青後為了回歸《高校十八禁》（Euphoria）第三季而急速瘦身，坦言過程就像「戒斷反應」般痛苦。

▲席德妮史威尼重現首位登上《運動畫刊》封面的「傳奇女拳擊手」克里斯蒂馬丁。（圖／車庫提供）

地獄級訓練：每天重訓＋3小時拳擊 捏著鼻子灌高蛋白

為了貼近克里斯蒂馬丁那股強悍的韌性，席德妮史威尼展開了為期數月的「地獄訓練營」。她透露自己每天早起的第一件事就是一小時的重訓，接著是大量的進食與高蛋白奶昔，下午再進行長達三小時的專業拳擊訓練。

▲席德妮史威尼為演出《絕地反擊》增重。（圖／車庫提供）

談到飲食控制，席德妮笑說那簡直是噩夢：「我必須一杯接一杯地喝高蛋白奶昔，每次都得捏著鼻子一口氣灌完，因為真的太噁心了！」除了體能，她更深入研究克里斯蒂的比賽錄影，力求從說話語調到走路姿勢都百分之百還原。

傳奇拳王親自致電！席德妮激動淚崩：這是我人生最榮幸的事

當克里斯蒂馬丁本人看完電影成品後，親自打電話給席德妮。席德妮回憶當時激動到熱淚盈眶：「克里斯蒂對我說，我覺得妳就像穿越到了過去，親身經歷了我的人生，因為沒人能這麼了解我移動與說話的方式。」

▲《絕地反擊》席德妮史威尼為了身形更貼近拳擊手，必須一杯接一杯地喝高蛋白奶昔。（圖／車庫提供）

身為第一位入選拳擊名人堂的女性，克里斯蒂同時也是一名在當時掙扎於性傾向的女同性戀者。席德妮對能詮釋這段傳奇感到無比自豪，更在 Instagram 寫下感言：「謝謝妳，克里斯蒂，我愛妳。」直言這是她演藝生涯中影響力最深遠的計畫。

急速瘦身回歸《高校十八禁》 身體機能亮紅燈：血清素驟降

有趣的是，席德妮在拍攝《絕地反擊》時處於體能最強壯、血清素最穩定的巔峰狀態，但一殺青，她就得立刻面對現實——必須迅速瘦回《高校十八禁》中嬌小高中生「凱西」的外型。

▲席德妮在拍攝《絕地反擊》時，處於體能最強壯、血清素最穩定的巔峰狀態。（圖／車庫提供）

她坦言這段轉變是一個巨大的精神挑戰：「這感覺幾乎像是戒斷反應，突然失去了高強度的鍛煉，血清素水平驟降，身體一下子無法適應。」雖然在心態上她盡量不把克里斯蒂的創傷帶回家，但生理上的快速消耗確實讓她吃了不少苦頭。《絕地反擊》已全台上映。

▲《絕地反擊》班佛斯特、席德妮史威尼。（圖／車庫提供）