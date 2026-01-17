李玟51歲冥誕...全球歌迷集資幫她過生日！　二姐感動發聲

記者蔡琛儀／台北報導

天后李玟於2023年辭世，雖已離開，但她留下的音符與愛從未走遠，今（17日）是李玟51歲冥誕，也正逢她位於台灣金寶山、名為「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一週年，為紀念這個特別的日子，李玟台灣歌迷會自發發起「1.17生日紀念布置」募資活動，串聯全球歌迷的思念與祝福，在雕像前鋪展溫柔花海，讓她的生日在滿滿愛意中被記得。

▲▼李玟51歲冥誕，粉絲齊聚金寶山。（圖／CoCo歌迷會提供）

李玟二姐Nancy今下午也前往她長眠的武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹，表示：「剛才歌迷有在問什麼時候能看到一些珍貴的演唱會片段，我回話說：都在努力爭取中，因為這也是coco的心願， 相信大家都會努力推進這個事情的。最後， 非常感恩大家多年來的愛與支持，我妹妹是我們大家的守護者，在我們每個心中都有一盞不滅的燈。」

「永遠的月光愛人」紀念雕像於去年在家屬與歌迷的努力下正式揭幕，不只是思念的寄託，也象徵李玟與台灣之間深厚而真摯的情感連結，一年來，這裡成為全球歌迷來台必訪的心靈聖地，無數人駐足停留、靜靜守候，彷彿她依舊以燦爛笑容與溫暖眼神，陪伴每一位到來的人。

▲李玟二姐Nancy現身武漢。（圖／李玟二姐NANCY提供）

當天金寶山難得烈陽高照，現場以她生前喜愛的色彩與花卉細心佈置，氣氛溫暖而典雅。不少歌迷自發前往，有人低聲合唱經典歌曲，有人紅著眼眶靜靜站著，像是一場老友重逢。歌迷會表示，希望透過這場生日紀念，延續她「用愛照亮世界」的精神，讓她的笑容、歌聲與大愛，繼續在世界各個角落發光。