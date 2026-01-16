AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

▲G級饒舌歌手RINOA震撼宣布AV出道。（圖／翻攝自IG／rinoa__jp，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本網路近日掀起熱議，擁有近40萬粉絲的正妹饒舌歌手 RINOA 宣布正式轉戰成人影業，確定將以AV女優身分出道。2022年踏入音樂圈的她，創作題材多圍繞「性愛」與「身為女人的自我意識」，加上G罩杯的火辣身材與鮮明形象，迅速累積高人氣。此次她選擇與知名片商 IDEAPOCKET（IP社） 合作，片商更直言她是因「性慾太強、無處發洩」而決定跨足AV圈，消息曝光後立刻在社群引爆討論。

從TikTok翻唱走紅 自剖迎合女性框架的壓迫感

RINOA 最早在 TikTok 以翻唱歌曲搭配性感造型走紅，之後逐漸轉向更具舞台感的性感舞蹈，展現對音樂與表演的高度投入。面對身分轉換，她也透過社群發表長文吐露心聲，坦言過去一直試圖迎合社會所期待的「理想女性形象」，內心卻感到壓迫與違和。她表示，音樂始終是自我表達的重要方式，而成人影像則是她認為能延伸世界觀、忠於自我的全新舞台。

AV達人評析出道作 IP社當成「專輯」在賣

AV 達人「一劍浣春秋」在《PLAY NO.1》專欄中分析，RINOA 的出道作不只是一支成人影片，IP 社更以「做唱片」的概念包裝宣傳，從介紹她的音樂歷程、在劇照中放上歌詞，到直接標註「必聽」字樣，幾乎把作品當成一張專輯在行銷。他也直言評價，認為RINOA的臉蛋與身材條件不錯，但實際呈現與封面仍有落差，胸型效果更引發討論，話題性十足。

IP社掛保證是2026首波大物 能否成功轉型受關注

儘管評價兩極，IP 社仍掛保證 RINOA 是「2026 年最初的大物新人」。RINOA 也強調，不論表現形式如何改變，自己珍視的信念並未動搖，希望能成為既堅強又溫柔的人。從饒舌歌手跨足成人影業，她是否能憑藉高人氣與鮮明個性成功轉型，成為新一代話題女優，後續發展備受粉絲與業界關注。