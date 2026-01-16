ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

型男主播「情定6年男友」下跪求婚
快訊／肯德基蛋撻改版偷漲價！
《黑澀會》女星邊睡邊哺乳！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

費德勒 周杰倫 巴鈺 李雅英 許光漢 雪碧 陳星旭 盧昱曉

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

▲G級饒舌歌手RINOA震撼宣布AV出道。（圖／翻攝自IG／rinoa__jp）

▲G級饒舌歌手RINOA震撼宣布AV出道。（圖／翻攝自IG／rinoa__jp，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本網路近日掀起熱議，擁有近40萬粉絲的正妹饒舌歌手 RINOA 宣布正式轉戰成人影業，確定將以AV女優身分出道。2022年踏入音樂圈的她，創作題材多圍繞「性愛」與「身為女人的自我意識」，加上G罩杯的火辣身材與鮮明形象，迅速累積高人氣。此次她選擇與知名片商 IDEAPOCKET（IP社） 合作，片商更直言她是因「性慾太強、無處發洩」而決定跨足AV圈，消息曝光後立刻在社群引爆討論。

▲G級饒舌歌手RINOA震撼宣布AV出道。（圖／翻攝自IG／rinoa__jp）

[廣告]請繼續往下閱讀...

從TikTok翻唱走紅　自剖迎合女性框架的壓迫感

RINOA 最早在 TikTok 以翻唱歌曲搭配性感造型走紅，之後逐漸轉向更具舞台感的性感舞蹈，展現對音樂與表演的高度投入。面對身分轉換，她也透過社群發表長文吐露心聲，坦言過去一直試圖迎合社會所期待的「理想女性形象」，內心卻感到壓迫與違和。她表示，音樂始終是自我表達的重要方式，而成人影像則是她認為能延伸世界觀、忠於自我的全新舞台。

▲G級饒舌歌手RINOA震撼宣布AV出道。（圖／翻攝自IG／rinoa__jp）

AV達人評析出道作　IP社當成「專輯」在賣

AV 達人「一劍浣春秋」在《PLAY NO.1》專欄中分析，RINOA 的出道作不只是一支成人影片，IP 社更以「做唱片」的概念包裝宣傳，從介紹她的音樂歷程、在劇照中放上歌詞，到直接標註「必聽」字樣，幾乎把作品當成一張專輯在行銷。他也直言評價，認為RINOA的臉蛋與身材條件不錯，但實際呈現與封面仍有落差，胸型效果更引發討論，話題性十足。

▲G級饒舌歌手RINOA震撼宣布AV出道。（圖／翻攝自IG／rinoa__jp）

IP社掛保證是2026首波大物　能否成功轉型受關注

儘管評價兩極，IP 社仍掛保證 RINOA 是「2026 年最初的大物新人」。RINOA 也強調，不論表現形式如何改變，自己珍視的信念並未動搖，希望能成為既堅強又溫柔的人。從饒舌歌手跨足成人影業，她是否能憑藉高人氣與鮮明個性成功轉型，成為新一代話題女優，後續發展備受粉絲與業界關注。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

RINOA成人影業AV女優IP社饒舌

推薦閱讀

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

國光女神震撼宣布「已切子宮」！揭誤診多年真相：我是不完整的女人嗎

11小時前

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

吳佩慈「婆婆」在美被捕！涉違反移民法遭關押…347億賭后淪囚犯

12小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

1小時前

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚…淚回：我願意

9小時前

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊…謝台灣網友提案

7小時前

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

2小時前

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

19小時前

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

尾牙主持一半「老闆突衝上台」！黃豪平愣：說錯什麼 下秒反轉超暖

10小時前

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

1/15 15:56

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

飯圈失控「一票藝人關微博」！趙露思註銷3千萬帳號 她停更10年自保

13小時前

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

巴鈺昔痛喊離婚「連尪呼吸都討厭」　自揭黑暗期：差點失去彼此

23小時前

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

自稱「23歲發明台灣超商取貨」！周品均遭網質疑…本人親解關鍵差異

10小時前

熱門影音

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋

林依晨生二寶出妙招　讓四歲愛女不吃弟弟醋
每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD

每天都在「許光漢好帥」　李雅英被下禁令XD
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」

梁朝偉「寫道歉卡」哄老婆 　告白劉嘉玲「願到 80 歲依然相守」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

梁朝偉「寫超長道歉卡」哄老婆 　劉嘉玲曾氣他「拒絕朋友聚會」

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

看更多

【甜蜜的負擔】孩子們躺地上奶音撒嬌！爸爸默默把門關上...

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前0

跨海直擊／金宣虎、高允貞台上甜蜜咬耳朵低語！粉絲目睹被甜翻了

38分鐘前0

《知否知否》女星爆離婚！　斷14年CEO夫：不願再困於一潭死水

46分鐘前0

香港金像獎大地震！取消「最佳亞洲華語片」　台灣連霸紀錄中斷⋯慘遭拒門外

1小時前166

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

2小時前52

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

2小時前51

啦啦隊女神認了「險遭跟蹤到家」！　呼籲：良好距離才有良好互動

3小時前1618

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

3小時前0

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

3小時前0

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

3小時前0

《尋秦記》竟有第三個結局？　古天樂親揭最大伏筆

讀者迴響

熱門新聞

  1. 國光女神震撼宣布「已切子宮」！
    11小時前2021
  2. 吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯
    12小時前2611
  3. AV震撼彈！40萬粉女饒舌歌手下海當女優
    1小時前305
  4. 型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚
    9小時前81
  5. 賜死小當家圓不回來？《中華一番》作者突宣布休刊
    7小時前1012
  6. 韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　「刻意藏輪椅」引鼻酸
    2小時前101
  7. 費德勒看到那球大笑　周董：好糗
    19小時前128
  8. 尾牙主持一半「老闆突衝上台」！
    10小時前261
  9. 李雅英圓夢見許光漢！
    1/15 15:56226
  10. 飯圈失控「一票藝人關微博」！
    13小時前45
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合