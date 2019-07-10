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情侶同年同月同日生！　見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」心碎分手…男友悲痛自殺

記者田暐瑋／綜合報導

你有遇過刻骨銘心的戀情嗎？一名30幾歲的女子13年前曾交往過一任男友，交往2年後對方卻過世，兩人同年同月同日生，本來以為是命中註定的戀情，老天卻開了一個大玩笑，男友偶然間發現彼此竟然有血緣關係，還是異卵雙胞胎，最後敵不過倫理道德分手，男方卻也因為難忍分手痛苦，最後輕生結束生命。

38歲的里香長相亮麗，生活卻過得一團亂，雖然打扮看似邋遢，但其實能力頗強，還考取不動產經紀人執照，日本節目《跟你回家可以嗎？》採訪她家時，發現桌上擺了一張她和男友的合照，她隱約流露出悲傷神情，悠悠開口：「他已經去世了。」接著故作爽朗地大笑了幾聲。

▲雙胞胎姊弟。（圖／翻攝自臉書／娛見日本）

▲兩人同年同月同日生。（圖／翻攝自臉書／娛見日本）

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里香透露，25歲左右時透過朋友介紹認識了男友，因為是同年同月同日生，他們一度以為彼此的相遇是命中註定，也約好未來要一起離開人世，愛到濃烈時決定同居，但命運捉弄人，某次兩人一起回老家見家長，男方很得長輩喜愛，讓從小渴望家庭溫暖的男友相當羨慕她有個這麼好的爸爸。

▲雙胞胎姊弟。（圖／翻攝自臉書／娛見日本）

▲里香的悲痛故事讓人震驚。（圖／翻攝自臉書／娛見日本）

聽到男友這麼說，里香才說出這個爸爸其實是繼父的事實，男友聽到後相當震驚，突然想起好像有聽說自己有個雙胞胎姊妹，加上知道了里香父母的姓氏、彼此又是同年同月同日生，所有線索一串連，男友才驚覺和里香有血緣關係、還是雙胞胎的事實。

▲雙胞胎姊弟。（圖／翻攝自臉書／娛見日本）

▲雙胞胎陰錯陽差變成情人。（圖／翻攝自臉書／娛見日本）

兩人在得知實情後，才知道里香父母因為從小離異，就把雙胞胎之一的兒子給一對沒有生小孩的夫妻領養，在因緣際會下重逢相愛，里香直言：「我愛他像是愛自己一樣。」卻因為無法跨越倫理道德的那條線，雙方決定分手，男方也因為太過痛苦，最後選擇自殺了結生命。

▲雙胞胎姊弟。（圖／翻攝自臉書／娛見日本）

▲男友受不了痛苦自殺了。（圖／翻攝自臉書／娛見日本）

里香坦言，自己非常愛男友，也不願意分開，「我真的很喜歡做為我男友的他。」但殘酷的現實不得不逼得兩人分手，在男友自殺後，她悲痛欲絕，花了好一陣子才走出陰霾，雖然已經過了7年，她還是替男友留了一個位置，被問到如何走出傷痛，她直言：「每天都有很多事情，慢慢地…時間就治癒了一切。」

當被問到現在幸不幸福？里香用開朗的笑容回應：「很幸福哦！雖然他的事情是我的傷痛，但也因為有交往的那2年，我才成了世界上第一幸福的人，我已經得到我一生的幸福。」堅強回應惹哭大票網友，「真的好傷痛，最後說自己幸福也是強顏歡笑吧」、「希望她藉著節目說出她那傷痛，可以重新接受那深沈的傷痛，再走出來」。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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