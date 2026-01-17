自稱前傑尼斯「吹噓龜梨和也同期」！　代表權勢性侵2X歲女星

記者張筱涵／綜合報導

日本演藝圈驚傳性侵案件。一名曾任藝能事務所代表的男子，涉嫌利用職務之便，對旗下所屬女性藝人施以性暴力，警方已依法將其逮捕。

▲山中拓磨遭逮捕。（圖／翻攝自日網）



根據日媒《日テレNEWS》等報導，39歲的山中拓磨於2023年8月，任職藝能事務所代表期間，在埼玉縣春日部市的事務所辦公室及一處住宿設施內，對當時隸屬於該事務所、年約20多歲的女性藝人，先後兩度施以性侵。

警方指出，山中拓磨疑似利用其「經紀公司代表」的社會地位，對被害女性施加心理壓力，並以「散步」為由，將對方帶往住宿設施，在僅有兩人獨處的情況下犯案。案發當時，現場為密閉空間，沒有第三者在場。

被害女性在事發約一個月後向警方報案，案件因此曝光。警方調查後認定有具體嫌疑，於1月16日將山中拓磨依涉嫌性侵罪嫌逮捕。對此，山中拓磨供稱「確實有發生關係，但並非強迫」，否認犯行。

隨著案件曝光，山中拓磨的背景也引發外界關注。多名日本演藝圈相關人士向媒體透露，他過去曾對外自稱是「前傑尼斯事務所成員」，宣稱自己12歲至20歲期間隸屬傑尼斯，曾擔任V6、KinKi Kids（現DOMOTO）等團體的伴舞，甚至聲稱曾是NEWS的預定出道成員，與龜梨和也為同期。

▲龜梨和也。（圖／翻攝自Instagram／k_kamenashi_23）



然而，經日本媒體向現為「SMILE-UP.」的前傑尼斯事務所查證後，確認並無山中拓磨曾隸屬該公司的相關紀錄，其所謂「前傑尼斯」經歷被證實為不實說法。

據了解，山中拓磨於2014年成立藝能事務所，長期透過社群平台、直播軟體等管道接觸有志進入演藝圈的年輕女性，並以包裝過的演藝經歷取得信任。有曾與其接觸的女性透露，儘管一開始對其背景心存疑慮，但對方能流暢講述細節豐富的「演藝圈經驗」，讓人逐漸卸下心防。

目前警方仍在釐清是否有其他受害者，案件後續發展備受關注。

