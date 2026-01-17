ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
蔡依林陸巡演「蘊藏傳統哲思」過審！
冷氣團南下急凍6天「跌破10度」
賈永婕爆瞎妹私訊老公！遭嗆女瘋子反擊了
自稱前傑尼斯「吹噓龜梨和也同期」！　代表權勢性侵2X歲女星

記者張筱涵／綜合報導

日本演藝圈驚傳性侵案件。一名曾任藝能事務所代表的男子，涉嫌利用職務之便，對旗下所屬女性藝人施以性暴力，警方已依法將其逮捕。

▲山中拓磨遭逮捕。（圖／翻攝自日網）

根據日媒《日テレNEWS》等報導，39歲的山中拓磨於2023年8月，任職藝能事務所代表期間，在埼玉縣春日部市的事務所辦公室及一處住宿設施內，對當時隸屬於該事務所、年約20多歲的女性藝人，先後兩度施以性侵。

警方指出，山中拓磨疑似利用其「經紀公司代表」的社會地位，對被害女性施加心理壓力，並以「散步」為由，將對方帶往住宿設施，在僅有兩人獨處的情況下犯案。案發當時，現場為密閉空間，沒有第三者在場。

被害女性在事發約一個月後向警方報案，案件因此曝光。警方調查後認定有具體嫌疑，於1月16日將山中拓磨依涉嫌性侵罪嫌逮捕。對此，山中拓磨供稱「確實有發生關係，但並非強迫」，否認犯行。

隨著案件曝光，山中拓磨的背景也引發外界關注。多名日本演藝圈相關人士向媒體透露，他過去曾對外自稱是「前傑尼斯事務所成員」，宣稱自己12歲至20歲期間隸屬傑尼斯，曾擔任V6、KinKi Kids（現DOMOTO）等團體的伴舞，甚至聲稱曾是NEWS的預定出道成員，與龜梨和也為同期。

▲龜梨和也。（圖／翻攝自Instagram／k_kamenashi_23）

然而，經日本媒體向現為「SMILE-UP.」的前傑尼斯事務所查證後，確認並無山中拓磨曾隸屬該公司的相關紀錄，其所謂「前傑尼斯」經歷被證實為不實說法。

據了解，山中拓磨於2014年成立藝能事務所，長期透過社群平台、直播軟體等管道接觸有志進入演藝圈的年輕女性，並以包裝過的演藝經歷取得信任。有曾與其接觸的女性透露，儘管一開始對其背景心存疑慮，但對方能流暢講述細節豐富的「演藝圈經驗」，讓人逐漸卸下心防。

目前警方仍在釐清是否有其他受害者，案件後續發展備受關注。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

日本

春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

8小時前

華碩尾牙「台下員工寫錯A-Lin名字」！天后當場糾正 真實反應全被目睹

7小時前

AV震撼彈！40萬粉正妹饒舌歌手「下海當女優」　性慾太強無處發洩

21小時前

張菲被拍信義區買甜點！「取貨完5舉動」店家感動：大哥格局真的不一樣

4小時前

剛被爆19年婚變！A-Lin聽《I'm Sorry》難過哭了：抱歉曾那麼愛你

6小時前

韓星消失6年認：頸椎摔傷癱瘓　轉戰直播奪冠「刻意藏輪椅」引鼻酸

22小時前

曾莞婷失去伴娘角色原因曝　跟Lulu在韓街頭相擁痛哭

1/16 16:45

《一簾幽夢》男星遭爆出軌又隱婚！　女演員曬蜜月泳裝照：不再退讓

17小時前

「瓜哥被民視羞辱太久」！知情人士怒爆：掏錢補償來賓卻被說死要錢

10小時前

唐從聖遭徐乃麟飆罵竟有內幕　被嗆全家死光女兒把同學踹飛

2小時前

才爆與洪榮宏婚變！嫩妻張瀞云揭80歲老母「措手不及行為」遭地府退貨

3小時前

Dory多莉全透明見粉絲　寫真太火辣害警察找上門

2小時前

