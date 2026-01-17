春風台74線出車禍！A到賓士「大哥反應讓他超愧疚」急PO車牌照尋人

記者潘慧中／綜合報導

本土天團玖壹壹成員春風16日發生行車意外，他在社群平台坦言，開車行經台74線快速道路時，不慎擦撞到前方一輛賓士轎車，結果對方當下的反應讓他事後始終過意不去，特地曬出對方車牌照喊話：「非常謝謝你！」

▲春風16日發生行車意外。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）



還原事發經過，春風在Instagram限時動態中貼出一張黑色賓士車的車尾照片，畫面中車牌號碼末四碼為「3512」，前方兩碼則用愛心圖案遮擋保護隱私。他坦承自己16日發生了事故，「剛剛在74上面，開車A到一個大哥的賓士」，語氣中流露出對這起意外的無奈與抱歉。

▲春風當時趕著上班。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）



令人意外的是，遭撞的車主反應相當暖心。春風還原當時對話指出：「那個大哥因為知道我趕時間去上班，也沒有叫警察，非常好心的跟我講，他自己去修一修，你趕快去上班。」面對車輛受損，這位大哥不僅沒發火，反而體諒春風的工作行程，選擇自行處理並讓他先走，展現了極大的氣度。

▲春風PO文尋找那位善良的賓士大哥。（圖／翻攝自Instagram／911_eo）



儘管對方表示不追究，但春風認為必須負起責任，因此決定透過網路力量尋人，「大哥，如果你有看到這個留言請你馬上聯繫我，不管怎樣，我還是要幫你修車。」希望能聯繫上對方以支付維修費用，並在最後再次致謝：「非常謝謝你，好人一生平安。」